Comienza el primer Campeonato de Futsal Masculino para personas con Síndrome de Down

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El próximo sábado comienza en Córdoba el primer Torneo Nacional Masculino de Futsal para Personas con Síndrome de Down, con la participación de ocho equipos de todo el país, informó hoy la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). El certamen, que se desarrollará entre el 12 y el 14 de octubre en el Campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cordobesa, lo organiza la Fundación Empate con el apoyo de ASDRA y tiene como padrino al ex futbolista Matías Almeyda. Según las fuentes, el objetivo del torneo es generar una competencia anual, como así también visibilizar la disciplina luego de que la selección Argentina de Síndrome de Down lograra el Subcampeonato del mundo en Brasil, en junio de este año. Además, la creación de Torneo Nacional tiene como principal eje la integridad deportiva y el desarrollo de la persona. "Creemos que es fundamental que los adolescentes se desarrollen deportivamente encontrando así herramientas para lograr una mayor integración en la sociedad, mejorar su calidad de vida y potenciar su desarrollo psicofísico." afirmaron desde la Fundación Empate, uno de los organizadores del torneo. Los equipos que participa son Municipalidad de Malvinas Futsal Down, Integra Sports (Mar del Plata), Edir (Rosario), Tirando Paredes (Buenos Aires), Tremo Kawell (Mendoza), Empate (Córdoba), Galácticos de Tigre y Santiago de Estero. El campeonato, que será gratuito para todos los equipos que llegarán del resto del país, contará con entrada libre para el público y será televisado por el canal de cable deportivo TyC Sports Play.