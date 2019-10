Comienza en Tucumán el juicio a Milani por la desaparición del soldado Ledo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex jefe del Ejército César Milani comenzará a ser juzgado a partir del jueves por el Tribunal Oral Federal de Tucumán por la desaparición del soldado Alberto Ledo, un hecho ocurrido en esa provincia durante la última dictadura militar. Milani, quien fue absuelto en agosto pasado en un proceso oral y público que se le siguió por el secuestro y los tormentos supuestamente aplicados contra Pedro Olivera y su hijo, Ramón, está acusado en esta causa que se sustancia en Tucumán por “encubrimiento y falsedad ideológica". El general retirado que estuvo al frente del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar este juicio -que comenzará luego de varias postergaciones- junto al ex capitán Esteban Sanguinetti, quien está imputado por el secuestro y asesinato de Ledo. Los hechos que se analizan en esta causa ocurrieron en junio de 1976, durante el Operativo Independencia, cuando Milani era un subteniente y Ledo, nacido en La Rioja, cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en Tucumán. En tanto mañana, continuarán los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada. También mañana continuarán en La Plata los alegatos en el juicio a cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de la localidad platense de City Bell, por su participación en un operativo en el que fueron asesinados un hombre y una mujer, y secuestrados tres niños en la localidad de Berazategui. Además, mañana, el miércoles y el viernes proseguirán los testimonios en el juicio conocido como "Di Nápoli", por delitos de lesa humanidad cometidos en Zárate, y en el que se investigan los casos de 17 víctimas. En esta causa están acusados Omar Di Nápoli, médico naval; Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo; y Jorge Bernardo, ex capitán de navío. Asimismo, el miércoles, en los Tribunales Federales de San Martín seguirán los testimonios en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometido durante la represión ilegal contra la denominada “Contraofensiva Montonera”, ocurrida en 1979 y 1980. Ese día, se producirán nuevas declaraciones testimoniales en el juicio por crímenes cometidos contra más de 323 víctimas alojadas entre 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo. Este proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín, que juzga a 21 imputados, de los cuales doce no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos. El jueves, en Jujuy, continuarán las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar. En ese día, en Mendoza, comenzarán a leerse las acusaciones en el juicio que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas. Por último, el jueves y el viernes proseguirán en Mar del Plata las testimoniales en el proceso por crímenes de lesa humanidad en el que hay 43 imputados por delitos contra 272 víctimas durante hechos que sucedieron en esa ciudad entre diciembre de 1975 y el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.