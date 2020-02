Cómo escribirle a un ex y salir enriquecido en el intento, según la nueva serie de Jazmín Stuart

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"Cartas a mi ex" es la nueva serie web de Jazmín Stuart, que ya se puede ver en el sitio y aplicaciones de la Universidad de Tres de Febrero UN3, en la que la actriz y directora retoma el género epistolar, en formato audiovisual, para poder hablar sobre las relaciones con ex parejas.



"La idea surge de la observación de los vínculos y la estructura dramática de la carta, algo que se viene perdiendo desde hace tiempo y que quería rescatar", dijo Stuart en una entrevista con Télam.



Esta producción original de la UN3, consta de ocho capítulos, de no más de 10 minutos cada uno, en los cuales los protagonistas se proponen actuar lo que sería una carta a sus relaciones terminadas, en las cuales asumen culpas y realizan reclamos, aunque en todas ellas dejan en claro que crecieron y supieron más de sí mismos luego de haberse conocido.



Stuart transita varios géneros a lo largo de la serie, como la comedia, el thriller, el drama y hasta el erotismo.



La realizadora, que actúa en uno de los capítulos, no deja casi nada fuera de sus guiones: la novia que no puede superar la separación; el novio que acepta que la relación sólo se basa en lo sexual; el valor de una mujer que logra superar la violencia de su marido; el "novio" homosexual que no quiere salir del clóset; una relación triángular asfixiante entre dos mujeres y un hombre.



"Las historias surgen del deseo de poder contar el amor desde el punto de vista más diverso, intentando pasar por distintas emociones y distintos tipos de vínculos", sostuvo Stuart.



Así, los ocho capítulos de la serie sirven como tópicos para adentrarse en otros temas que forman parte del amor y las parejas, pero que también exceden ese íntimo mundo para debatir sobre el rol social y cultural que los vínculos tienden a cumplir.



Además de la directora, la serie cuenta con actuaciones de Sofía Gala Castiglione, Pilar Boyle, Nicolás Mateo, Matías Bassi, Susana Neer, Susana Varela, Gala Eva Pizarro y Candela Vetrano, entre otros.



"Lo que la serie intenta transmitir es que en lo vincular siempre hay un aprendizaje y uno aprende sobre uno mismo. De manera que finalizar un vínculo es finalizar una etapa de uno mismo. La serie muestra finales y transformaciones que son bienvenidos y que implican una apertura para ser mejor o más adecuado para lo que uno es en cada etapa de la vida", explicó sobre la última producción del canal de la Universidad Tres de Febrero, pionero en este tipo de contenidos web.



T: La serie aborda en partes iguales la atracción física como la sensorial en una forma de abarcar la totalidad de una relación, ¿creés que es así?



JS: La conexión desde lo físico me parecía tan fundamental tanto como la espiritual y afectiva. Muchas veces estamos ligados a las personas que amamos desde lo corporal y desde lo sensorial y me parecía explorar esa área también.



T: ¿Creés que los celos son el comienzo de la violencia verbal y física?



JS: Creo que en muchos casos los celos son un detonante de situaciones de violencia y manipulación y, por lo tanto, en algunas de las historias son un componente fundamental.



T: ¿El amor se puede definir o se define en cada relación?



JS: Sí, creo que el amor se redefine en cada relación, pero hay muchos factores que son comunes. Por eso la idea de la serie es también generar identificación porque hay situaciones muy reconocibles que de alguna manera unifican un inconsciente colectivo de los vínculos amorosos.



T: El personaje de Sofía Gala, cuando decide separarse, le dice a su ex en esta carta: "No soy yo, sos vos". ¿Creés que una pareja que ha durado bastante y se separa la culpa es de uno o tiende a ser de los dos?



JS: El fin de una relación tiene que ver con algo mutuo, donde la responsabilidad es compartida. Pero a veces hay uno de los dos componentes del vínculo que es responsable por omisión, por tolerar situaciones que le producen infelicidad. En el caso del capítulo de Sofía, su personaje embellece o deja pasar de lado algunas situaciones, hasta que lo reconoce y lo puede dar por terminado.



T: En varios capítulos la mentira es un punto central que, según el personaje, se hace más o menos tolerable ¿Hasta cuándo uno puede soportar situaciones así?



JS: La serie no pretende ser un decálogo de máximas o bajar línea, así que no puedo establecer hasta dónde es soportable la mentira en una relación. Sí creo que, en lo personal ese límite tiene que ver con la mirada sobre uno mismo y advertir cuándo la pasión se transforma en sufrimiento.