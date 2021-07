Cómo evitar el robo de datos y de dinero en cuentas bancarias, la explicación de un especialista en informática

Tras el caso de robo de dinero en la cuenta bancaria de un sanjuanino, un especialista en informática explicó qué precauciones deben tener los ciudadanos para evitar que esto ocurra ya que estas técnicas se realizan a través del phishing.

El phishing se trata del engaño de una persona para tratar de que realice diversas acciones. Dentro de esta categoría está el fraude online bancario que con la pandemia creció un 3.000%, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

El especialista en informática, Juan Marcos Tripolone, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que la razón de la suba de estas estafas fue la bancarización de una gran cantidad de personas que recurrieron a esta opción por la restricción para ir al cajero y ante el aumento del comercio electrónico por no poder ir al local a comprar. “Se bancarizaron sin tener la educación bancaria financiera que debían tener en materia de medidas de seguridad, entonces fue más fácil generar estafas”, explicó.

Estos engaños se dan porque se utilizan diversas técnicas de phishing. Según explicó Tripolone, hay varias que son muy frecuentes, una de ellas es a través del correo electrónico. Por ejemplo, quienes tienen la intención de generar una estafa envían un correo que parece ser del banco en el que informan que la contraseña podría haber quedado expuesta así que invitan a cambiarla para cuidar la seguridad. Al ingresar a la página web, ésta se ve exactamente igual a la original y los enlaces para entrar son muy parecidos, sólo cambian una palabra o suelen poner un guión o un número por lo que, al abrir el sitio, uno se encuentra con uno muy similar al original. “Piden los datos de acceso, hacen un simulacro para que se establezca una nueva contraseña y lo que hacen en ese camino es tomar los datos”, dijo el especialista.

Hay que tener en cuenta varias señales que permitirán evitar esto como cuando invitan a realizar el accionar a través de otro servidor o cuando el dominio del sitio web tiene algún número o signo que el original no tiene.

“También puede pasar que el sitio no sea seguro porque no tiene el certificado de seguridad, este certificado también lo puede tener una identidad fraudulenta, pero no va a durar mucho. Cuando el enlace comienza con https significa que hay un proveedor de confianza atrás de las transacciones donde hay un certificado de seguridad cifrando los datos que se envían”, comentó.

Con el fin de evitar estas estafas, en la tecnología bancaria ya se está implementando el token de seguridad, un generador numérico aleatorio que suele durar unos segundos y después es necesario generar uno nuevo.