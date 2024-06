¿Cómo jugar al Gates of Olympus?

Gates of Olympus es una tragaperras de casino online que nos traslada a la antigua Grecia.

En ella, las puertas de Zeus están abiertas y premia con grandes sumas de dinero a quienes van de la mano de la suerte.

Publicidad

Sus multiplicadores, tiradas gratis y escalofriante banda sonora la convierten en una de las mejores tragaperras de casino online.

Veremos que es el Gates of Olympus y como jugarlo.

¿Qué es Gates of Olympus?

Gates of Olympus es una tragaperras de casino online en la que el jugador "gira la palanca" haciendo clic en un botón y espera a que caigan los símbolos. Si caen al menos 8 símbolos idénticos en los rodillos en cualquier posición de la cuadrícula, gana un premio en metálico.

La cuantía del premio depende del importe de la apuesta y de cuánto vale cada icono. Además de los símbolos comunes (piedras preciosas, corona, etc.), el juego Old Man of Lightning tiene un Scatter (Zeus) y símbolos multiplicadores.

Publicidad

Estos multiplicadores aparecen aleatoriamente y tienen el poder de aumentar el valor total de tus ganancias. Van de 2x a 500x. Gates of Olympus es una tragaperras 6×5 con 20 líneas de pago y un premio máximo de 5.000x la apuesta.

En resumen, es una tragaperras divertida con muchas características especiales que hacen que jugar sea aún más emocionante. Se recomienda el juego responsable, ver más.

Símbolos

En cuanto el jugador fija el importe de la apuesta y "gira la palanca", los símbolos caen en la cuadrícula y, dependiendo de su cantidad y ubicación, usted gana un premio.

En Gates of Olympus, deben aparecer al menos 8 símbolos idénticos en cualquier posición. Cuantos más símbolos aparezcan, más ganas.

Se clasifican en las siguientes categorías: 8-9, 10-11, 12-30. Y cada categoría tiene un valor de premio diferente.

Como explicamos al principio del texto, además de los símbolos habituales, Gates of Olympus cuenta con multiplicadores, Scatter y tiradas especiales.

Descubre más a continuación:

Zeus (Scatter): debe aparecer 4 o más veces por tirada, aumenta la apuesta entre 30x y 1.000x.

(Scatter): debe aparecer 4 o más veces por tirada, aumenta la apuesta entre 30x y 1.000x. Tiradas gratuitas : se activan en cuanto el Scatter aparece 4 veces en la pantalla, en cualquier posición. El jugador gana 15 tiradas gratuitas.

: se activan en cuanto el Scatter aparece 4 veces en la pantalla, en cualquier posición. El jugador gana 15 tiradas gratuitas. Extra Drop : después de cada tirada, las combinaciones ganadoras se pagan y los símbolos ganadores desaparecen de la parrilla. Sus posiciones serán reemplazadas por nuevos símbolos y el jugador continúa ganando hasta que no haya más combinaciones ganadoras.

: después de cada tirada, las combinaciones ganadoras se pagan y los símbolos ganadores desaparecen de la parrilla. Sus posiciones serán reemplazadas por nuevos símbolos y el jugador continúa ganando hasta que no haya más combinaciones ganadoras. Multiplicadores (Cristales): pueden aparecer aleatoriamente en cualquier tirada. Cuando aparecen, aumentan el valor total del premio. Van de 2x a 500x.

Apuestas estándar y automáticas

A diferencia de algunas tragaperras de casino online, Gates of Olympus sólo tiene un modo de juego, Apuestas Estándar. Así que no es posible dejarlas programadas y ver el juego como se puede hacer en el modo Auto.

En las Apuestas Estándar, el jugador define el valor de la apuesta y hace clic en el icono "Girar" cada vez que quiere hacer una nueva jugada. Y definir las características de la apuesta es muy fácil, basta con hacer clic en "+" o "-" junto al icono "Girar" y empezar a jugar.

El Gates of Olympus es actualmente el juego online líder en su estilo. Ya sabes como poder jugar y entretenerte con esta tragaperras.