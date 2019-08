Compró un vestido tres talles menos para su boda y adelgazó 30 kilos

Para llegar en tiempo y forma a su casamiento, Samantha Parramore, una mujer de 32 años, tenía un objetivo claro bajar de peso y ponerse un vestido tres tallas más chicas. Para cumplir con ello, decidió seis meses antes dejar de comer chatarra y comenzó a cuidarse.

La balanza le indicaba que pesaba 110 kilos. Pero en menos de una semana, había perdido 3 kilos y medio y para cuando llegó el gran momento, su peso era de 84 kilos. La mujer había luchado contra su peso desde que tenía 16 años y había visitado clínicas de forma intermitente durante años, sin conseguir la meta planteada.

“Las galletas eran mi debilidad. No podía simplemente tener una, terminaba todo el paquete aunque sabía que no tenía hambre de ellas. Siempre me sentía abrumada por esta adicción que tenía con la comida y me obsesioné con el número en la balanza“, reconoció la asesora.

Fue su madre quien le recomendó tener un enfoque diferente y su plan de dieta combinada. Ahí conoció a su mentora, llamada Emma. Lo primero que me llamó la atención de la reunión, aparte de que fue gratis, fue la falta de charlas para bajar de peso, no se reveló mi peso o mi pérdida de peso, no fui interrogado por tener una mala semana y la comida no era el foco", dijo la flamante novia en su primera visita a la clínica.

“En lugar de eso, después de los pesajes, la reunión se centró en cambiar nuestra mentalidad y discutir lo que sustentaba nuestra relación con los alimentos, algo que nunca antes me había preguntado. Con mi boda en junio, compré el vestido de mi sueño tres tallas más pequeño para tener un objetivo visual“, agregó la mujer de 32 años.

Fuente: La 100