Comunidades indígenas de Ecuador elevan el tono de los reclamos contra el "paquetazo" del FMI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró hoy su intención de dialogar con las comunidades indígenas tras el rechazo de éstas y la profundización de su protesta, mientras las autoridades cifraron en 477 los arrestos por los disturbios registrados en las manifestaciones surgidas tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el aumento en los combustibles. En un corto mensaje televisado anoche y repetido hoy profusamente por los medios, Moreno aseguró que está decidido a cambiar el país, a que se sancione a quienes han robado y a que se controle los precios y se castigue a los especuladores, citaron la agencia de noticias EFE y el diario El Comercio, de Quito. El nuevo pedido de diálogo de Moreno se produce un día después de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, asegurara que las posibilidades de diálogo con el gobierno están "cerradas" y amenazara que los "militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena". Hoy Ecuador amaneció en su quinto día de estado de excepción (estado de sitio) con cortes de numerosas rutas de la región interandina de Sierra, con protestas de grupos que se encaminan hacia Quito a una huelga general para el miércoles 9 de octubre. El centro histórico de Quito se mantiene militarizado, y desde anoche el espacio se reforzó con blindados para traslado del personal. Un rotundo paro de transportistas se suspendió el viernes, pero el servicio no se ha regularizado totalmente, a la espera de nuevas tarifas a nivel de los gobiernos autónomos, informó el portal guayaquileño El Universo, en su versión digital. La ola de reclamos comenzó luego de que, acosado por el endeudamiento y la falta de liquidez en esa economía dolarizada, Moreno pactó un millonario programa de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye la quita de subsidios a los combustibles, que demandaban 1.300 millones de dólares al año. Esta quita de la ayuda estatal disparará el precio del galón de nafta (equivalente a 3,78 litros) desde US$ 1,85 a US$ 2,22. "Siempre estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país, estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas", insistió Moreno, y pidió abordar temas tales como "los modos de usar los recursos del país para los más necesitados". También pidió a la población en general no prestarse "para que aprovechen aquellos que buscan el caos". El ex presidente Rafael Correa, en tanto, recordó en su cuenta de Twitter una convocatoria para esta tarde en la ciudad de Guayaquil, donde estaba prevista una concentración de protesta a las medidas del gobierno de Moreno, su sucesor, con quien mantiene un enfrentamiento político. En tanto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cifró en 477 los arrestos y puntualizó que la mayor parte de éstos tienen que ver con actos de vandalismo, según explicó en una entrevista televisada junto al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín Romo. La ministra informó asimismo que un hombre murió este fin de semana cuando fue atropellado en la provincia de Azuay y no pudo ser atendido a tiempo, ya que la ambulancia que se dirigía al lugar no pudo llegar. La gobernación de Azuay dijo en un comunicado que el cuerpo de emergencias recibió el llamado de auxilio. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado, la ambulancia destinada a brindar ayuda no pudo avanzar hasta el lugar debido al cierre de vías. Los taxistas de la provincia de Pichincha (Quito) anunciaron por medio de un comunicado que no trabajarán hoy, pese a que la Fiscalía General del Estado informó sobre sanciones establecidas por la suspensión de los servicios públicos. Por su parte, la Corporación Favorita, la cadena más grande de supermercados en Ecuador, informó que están abasteciendo de productos los locales del país de manera paulatina. El gobierno informó que las clases no se reanudaron hoy en todo el país, como se anunció previamente, sino que seguirán suspendidas en algunas provincias por las protestas.