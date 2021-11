Con almuerzo incluido, las colonias de verano en San Juan serán 100% presenciales: inician las inscripciones

Con los primeros calores, y a la espera del inicio del verano, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social confirmó que las colonias serán 100% presenciales en los diferentes clubes, campings y uniones vecinales. Esto marca una diferencia en relación con el año pasado en donde solo una parte de los chicos pudieron disfrutar de las actividades en esos centros, mientras que el resto lo realizó de manera virtual.

La novedad fue confirmada por el director de Políticas Alimentarias, Horacio Pelaitay, en diálogo con la radio AM 1020. El funcionario detalló que en esta temporada también involucrarán el almuerzo. Si bien en otras ediciones esto estaba contemplado, los chicos se llevaban la vianda a su casa para compartir con su familia. En esta oportunidad comerán en el mismo predio en el cual desarrollan las actividades. El plan nutricional estará guiado siempre por especialistas en la materia.

El director indicó que todas las actividades tendrán un corte a la hora 13. Los padres deberán estar atentos a este periodo porque desde el 1 al 17 de diciembre estarán habilitadas las inscripciones en cada uno de los municipios. Allí pedirán un certificado expedido por el médico de cabecera que detalle que esa persona goza de buena salud y una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pelaitay confirmó que no será excluyente que los asistentes estén o no vacunados contra el Covid-19. Es verdad que primero tendrán una breve encuesta en donde se le preguntarán sí pudieron acceder a la dosis contra el virus, en caso de que la respuesta sea negativa, lo mismo podrán disfrutar de este programa de verano. Sin embargo, entienden que entre la selección de grupos que realizan para las colonias hay personas que están contempladas como factor de riesgo, por lo que estiman que serán pocos los no vacunados.

La colonia es un programa gubernamental destinado a chicos comprendidos entre 6 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. En cuanto a número, estimaron que en el primer grupo habrá cerca de 16.000 chicos, mientras que 2.500 serán mayores de 60 años y 1.500 corresponderán al último sector. Es decir, esperan 20.000 inscriptos para la próxima temporada.