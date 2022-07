Con anécdotas de Fito y Nebbia, Horacio Vargas presentará un libro sobre la Trova Rosarina

Hace 40 años se publicaba el disco “Tiempos difíciles” de Juan Carlos Baglietto y, de esta manera, se hizo popular la famosa Trova Rosarina. Horacio Vargas, editor del periódico Rosario/12, escribió el libro “Las cosas tienen movimiento” en homenaje a ese movimiento que dejó grandes canciones en la escena del rock nacional.

La obra reúne entrevistas, biografías y crónicas de las protagonistas de la época como Juan Carlos Baglietto, Fito Paéz, Juan Fandermole, Lalo de los Santos, Silvina Garré, Rubén Goldín, Lito Nebbia, entre otros.

DIARIO HUARPE habló con el autor, quien se refirió a los inicios de La Trova, su importancia para el interior del país y, por supuesto, a uno de sus exponentes más reconocidos en Latinoamérica: Fito Paéz. Este martes a las 18 horas presentará la publicación en el Centro Cultural Conte Grand.

- ¿Cómo nació la Trova Rosarina?

Nace en Rosario y desembarca en Buenos Aires. Era un momento especial del país. Comenzó con el disco "Tiempos difíciles" que se grabó en noviembre de 1981, se publicó en abril de 1982 y lo presentaron en mayo de ese mismo año. Es el disco de la Trova Rosarina porque reflejaba la originalidad de la gente que llegaba de Rosario con Baglietto como gran intérprete. 40 años después, la Trova se volvió a juntar como acontecimiento musical.

- Podemos decir que nació como movimiento de resistencia porque cuestiona la dictadura y se da a conocer en Buenos Aires en un concierto de Frank Sinatra.

El concierto contra Frank Sinatra fue en el '81. Baglietto participó y un productor lo llevó a Buenos Aires y sorprendió a todo el mundo. Además, estaba otra cuestión clave en esa época, porque la dictadura había prohibido la música en inglés para que se escuchara música nacional. Eso abrió muchos espacios en las radios. Creo que fue un absurdo, pero en el sentido que la música es otra cosa. Se aprovechó la difusión para el primer disco, entre otros temas que se hicieron famosos se encuentra “Mirta, de regreso” que hablaba de un ladrón que salía de la cárcel, pero mucha gente lo asoció al contexto de ese tiempo.

Horacio Vargas tiene un sello discográfico llamado Blueart. Foto: DIARIO HUARPE.

- En ese momento, me imagino que compartir escenario con Charly García y Spinetta fue un algo trascendental para ellos.

Sí, los músicos de la Trova Rosarina reconocían la influencia de esos maestros como Nebbia, Charly, Spinetta. Charly descubre a Fito y lo lleva a tocar con él. Baglietto, no como compositor, sino como interprete, pudo reunir a todos los músicos. Fue el caballo de Troya que juntaba a sus músicos amigos. Sus composiciones eran distintas y originales con grandes letras. El desembarco en Buenos Aires fue clave para el éxito y la trascendencia.

Actualmente, la Trova para el rosarino es muy fuerte en cuanto a identidad cultural y además generacional. La emoción de la gente es magníficamente sorprendente y cálida.

- Respecto al sonido, las canciones mezclaban géneros como bossa nova, jazz, folklore.

Era música que ellos escuchaban como la música cubana, folklore o jazz y le daba una riqueza innovadora.

- ¿Cuál es el legado de la Trova Rosarina?

El legado son las grandes canciones. Desde el interior pudo establecerse un lenguaje musical propio. Pese a que Rosario está cerca de Buenos Aires, nunca es fácil. En ese sentido, no se establece como un movimiento construido formalmente, sino con el deseo de llegar a un punto para demostrar que eran grandes músicos, intérpretes y compositores.

- ¿Podemos decir que fue uno de los movimientos pioneros del interior en la escena del rock?

Desde el interior fue la música que más sobresalió, sin negar que otras provincias tienen sus músicos y sus géneros. El interior tiene dificultades para la difusión, más que nada por políticas culturales relacionadas con el centralismo que tanto afecta a las provincias. La Trova Rosarina pudo romper con eso.

- ¿Qué opinas sobre la música actual respecto al rock?

Yo me bajé del colectivo del rock hace años y ahora estoy escuchando mucho jazz. De hecho tengo un sello discográfico que se especializa en ese género y música contemporánea. Estoy alejado del rock de hoy por una cuestión más que nada generacional. Ojalá que estos 40 años de la Trova Rosarina permita a los jóvenes volver a ese pasado tan reciente y que reúne música, que estaba atravesada por la realidad del país con una poética muy importante. Destacar la figura de Fito Páez quien, aunque no fue a los festejos de la Trova por una cuestión de agenda, escribió un texto exclusivo donde recuerda con amor y cariño esa etapa fundacional donde todo estaba por hacerse.

La obra es un homenaje a la Trova Rosarina, movimiento que inspiró a músicos sanjuaninis. Foto: DIARIO HUARPE.

- La Trova dejó como legado en nuestra región a Fito porque es muy reconocido en Latinoamérica.

Es eso muy impresionante. El mercado latinoamericano lo adoptó y lo amplificó, colocándolo en un lugar muy arriba. La primera etapa de Fito era de gran creatividad, en cuanto a sus primeros discos. Uno que me gusta mucho es “Ciudad de pobres corazones”, porque fue un álbum muy innovador. La figura de Fito ya está en otro nivel.

- ¿Qué pensás sobre la relación entre el interior y Buenos Aires?

Siempre es difícil. Yo creo que lo más importante es que haya música en las provincias, original y no covers. Lo fundamental es tener un lenguaje propio y original, es decir, que no haya repeticiones. Esa es una de las maneras de ingresar a los circuitos y ahí está la clave. Desembarcar y llegar a Buenos Aires es inevitable para los músicos, periodistas y escritores. Hay que ir con propuestas originales y no copias.

El libro es un registro importante de la historia del rock nacional. Foto: DIARIO HUARPE.

- ¿Qué discos le recomendarías a los jóvenes para que conozcan al movimiento?

“Tiempos difíciles” es muy valioso. Luego “Ciudad de pobres corazones” de Fito y cualquier disco de Fandermole o Abonizio que son los dos grandes letristas de la música popular. Después la figura femenina de Silvina Garré, que empezó siendo una corista y terminó convirtiéndose en una de las grandes cantantes de la música argentina.