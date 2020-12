Con autobomba y una multitud, Tobías Martínez llegó a San Juan con la copa de Campeón

Nació el 16 de marzo del 2001, tiene tan sólo 19 años y ya le dio a la provincia, especialmente a los amantes fierreros, una alegría enorme dentro de un año que es para olvidar rápidamente. Tobías Martínez llegó a San Juan con el trofeo de campeón del TC Pista Mouras, donde se coronó el domingo en La Plata.

Tobías viajó con su papá Gonzalo desde La Plata en auto, arribó hoy cerca de las 18 a San Juan y se encontró con una sorpresa enorme. Lo estaban esperando su familia, sus amigos, los amantes fierreros y algunos pilotos de automovilismo que también se querían sumar a la fiesta del campeón.

La gente esperando a Tobías en Caucete / Foto: Gentileza Soledad Martínez

En Caucete lo esperaba la autobomba, la cual lo trasladó hasta la Plaza 25 en un primer momento y luego hasta el Estadio Aldo Cantoni, donde lo esperaban los funcionarios para celebrar el campeonato logrado en el autódromo Roberto Mouras.

Tobías sabe todo lo que costó este campeonato, teniendo en cuenta que en la primera carrera después de la pandemia, estuvo a muy poco de no ir a San Nicolás, pero finalmente se pudieron solucionar algunos problemas y estuvo presente. Además, Martínez tenía todo para competir en una categoría mayor, el TC Mouras, pero él mismo quiso hacer la escuela del Turismo Carretera desde la primera de las categorías escuela y, vaya que lo hizo bien.

Tobías pasando por debajo del puente de la Circunvalación / Foto: Gentileza Soledad Martínez

Las primeras palabras de Tobías al pisar suelo sanjuanino fueron, "No me esperaba todo esto, la gente hizo un esfuerzo muy grande para poder venir. Hubo mucha gente que me apoyó durante el año, así que un pedazo de mi esfuerzo y de la copa es de ellos también. Quiero agradecerles a todos, si hasta muchísmos autos del Club Chevrolet están presentes, me dejaron sin palabras. Yo me esperaba algo chico y tranquilo, pero fue una locura. A pesar de haber sido un año muy dificil, estoy muy contento con lo que se consiguió", dijo Martínez.

Tobías mostrando la copa en la Secretaría de Deportes / Foto: Gentileza Franco Mugnani

En cuanto a lo que le espera el año que viene con el ascenso al TC Mouras, Tobías señaló, "Todo depende del presupuesto, pero con el equipo Las Toscas Racing, hemos hecho un trabajo enorme, aprendí mucho de todo el equipo, en especial de Christian Ledesma. De todos modos la prioridad la tiene las Toscas, aunque ya recibí propuestas de otros equipos, pero ya veremos el año que viene", marcó.

Ante la consulta de si seguirá con Chevrolet, Tobías señaló, "Creo que sí, vamos a seguir con la marca. Cuando empecé me costó adaptarme al auto, así que el año que viene va a ser más fácil porque ya lo conozco", cerró Tobías.

CAMPEONES SANJUANINOS EN CATEGORIAS DE LA ACTC

- Eduardo Copello Campeón del TC 1966

- Fabrizio Bennedeti Campeón del TC Pista 1999

- Facundo Della Motta Campeón del TC Mouras 2017

- Tobias Martínez Campeón del TC Pista Mouras 2020