Tras la aceleración que tuvieron los precios en septiembre, producto de la devaluación pos PASO, en octubre la inflación se atenuó, pero igualmente escaló un 3,3% con respecto al mes anterior. Este porcentaje será, gracias a la cláusula gatillo, el incremento salarial que tendrán los empleados públicos para el corriente mes, según explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni. Al mismo tiempo reiteró que no habrá ningún bono de fin de año. Desde UPCN, Enrique Funes, dijo que pedirán una ayuda económica para encarar los meses de enero y febrero.

El próximo sábado 30 de noviembre los estatales percibirán sus salarios con un incremento del 3,3% alcanzando así los 42,2% en todo el 2019. Si bien se especuló hasta último momento con la posibilidad de recibir un dinero extra en concepto de bono navideño, Gattoni tiró por el piso la posibilidad y dijo que “liquidaremos el sueldo de noviembre con cláusula gatillo. Esto implica un aumento del 3,3%. Lo mismo haremos el mes próximo. Sólo habrá cláusula gatillo hasta el mes que corresponda y tal cual lo acordamos con los gremios”. Además sentenció “no hay ninguna posibilidad de bono navideño”. Vale recordar que la cláusula gatillo se acordó hasta el mes de diciembre y cada punto de aumento le significa al Gobierno un desembolso extra de $18 millones.

Al ser consultado sobre el acuerdo de precios y salarios que impulsa Alberto Fernández, el cual consistiría en un incremento salarial del 20% para los trabajadores registrados, a cuenta de futuros aumentos y que podría ser no remunerativo, Gattoni expresó que “esto es para los trabajadores que tienen acuerdos salariales por debajo de la inflación y en San Juan, los estatales tienen sus haberes actualizados por la cláusula gatillo”.

Desde el sector sindical, el secretario gremial de UPCN, Enrique Funes, comentó que “no nos llamaron para dialogar sobre ningún bono, hoy lo único que tenemos es la cláusula gatillo. Mientras la paguen no habrá ningún problema, pero deberemos sentarnos a charlar para los meses de enero y febrero que no tendremos nada. No vamos a esperar tres meses para una mejora salarial y la gente tampoco lo va a tolerar”. En este sentido hay que decir que, todos los años, el Gobierno y los gremios se reúnen en marzo para acordar los salarios.