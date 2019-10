Con diez acusados, comienza el vienes en Buenos Aires el juicio de la causa Vesubio III

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de la Capital Federal CABA dará comienzo este viernes 1 de noviembre al juicio oral y público de la causa Vesubio III, en la que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención ilegal durante la última dictadura militar.



Los magistrados Gabriela López Iñiguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado serán los encargados de guiar el debate de este proceso en el cual hay diez acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 420 víctimas.



El Vesubio fue un centro clandestino de detención que funcionó bajo las órdenes del Ejército en la localidad de Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza.



En tanto que el jueves y el viernes se retomarán en Tucumán las audiencias del juicio oral que se sigue por la desaparición del soldado Alberto Ledo, en una causa en la que están imputados el ex jefe del Ejército César Milani y el ex capitán Sanguinetti.



Milani está acusado de encubrimiento agravado y falsedad ideológica, en tanto que Sanguinetti responde en este proceso por la acusación de secuestro y asesinato.



El lunes continuarán los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada.



En ese mismo día, continuarán en La Plata los alegatos en el juicio contra cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de la localidad platense de City Bell, por su participación en un operativo en el que fueron asesinados un hombre y una mujer, y secuestrados tres niños en la localidad de Berazategui.



También proseguirán, en Santiago del Estero, las audiencias del juicio Megacuasa IV en Santiago del Estero, donde el ex jefe policial Antonio Musa y el ex mayor del Ejército Jorge D' Amico, quienes acumulan tres condenas por delitos de lesa humanidad.



El miércoles continuará el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.



Ese mismo día, en los Tribunales Federales de San Martín, continuarán las audiencias en el juicio en el que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva Montonera”, ocurrida en 1979 y 1980.



El jueves, en tanto, seguirán los alegatos en el juicio denominado "Coordinación Federal" compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la esa dependencia.



Ese día, pero en Jujuy, continuarán las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.



En Paraná continuará el juicio contra el ex policía provincial Atilio Ricardo Céparo, a quien se le imputan las privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos contra tres mujeres.



También el jueves, continuarán las audiencias el tercer megajuicio que se realiza en San Juan, en donde se juzgan a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello.



Y en Zárate, habrá nuevas audiencias en el juicio conocido como "Di Nápoli", por delitos de lesa humanidad cometidos en Zárate, en el que se tratan los casos de 17 víctimas.



En esta causa son juzgados Omar Di Nápoli, médico naval; Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo; y Jorge Bernardo, ex capitán de navío.