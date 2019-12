Con el regreso de Battaglia, Sporting Lisboa golea a Santa Clara

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con el regreso del mediocampista argentino Rodrigo Battaglia, ex Huracán y Racing, Sporting Lisboa goleó 4-0 a Santa Clara en condición de visitante y se colocó en el tercer lugar de la Liga portuguesa del fútbol de Primera División.



El jugador de 28 años jugó su tercer partido del año después de una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, que sufrió en noviembre de 2018. Su regreso fue en septiembre con un partido de Liga y otro de la Copa de la Liga, hasta que hoy volvió a ver acción después de haberse resentido en la misma articulación.



Los goles del equipo lisboeta, los marcaron Yannick Bolasie, dos del delantero brasileño Luiz Phellype y de penal, Bruno Fernandes.



También fueron titulares en el plantel del equipo de la capital portuguesa, el lateral Marcos Acuña (ex Racing y Ferro Carril Oeste) y Luciano Vietto, ex Racing, Villarreal y Atlético Madrid en España.



Con el resultado, Sporting Lisboa se ubicó en el tercer lugar de la Liga portuguesa de fútbol, con 26 puntos.



En el otro partido que se disputó en la jornada, Porto, con el arquero Agustín Marchesín (ex Lanús y América de México), goleó a Tondela por 3-0 como local.



La victoria se asentó con los tantos que marcaron los brasileños Tirquinho en dos oportunidades y su compatriota Otavinho.



Con el triunfo, el equipo de la ciudad portuaria del norte portugués, le llegó a las 35 unidades y consolidó como escolta del líder del torneo, Benfica, que ostenta 39.



Principales posiciones: Benfica, 39 puntos; Porto, 35; Sporting Lisboa, 26; Famalicao, 24; Vitoria Guimaraes, 21; Rio Ave y Vitoria Setúbal, 19; Sporting Braga, Boavista y Tondela, 18.