Con el turismo interno, San Juan alcanzó el 70% de ocupación hotelera en enero

Culminó el primer mes del año que siempre se caracterizó por el turismo. Sin embargo, este 2021 fue atípico por la pandemia, situación por la que una gran cantidad de sanjuaninos decidió vacacionar en la provincia. Aunque también fueron muchos los turistas que eligieron San Juan en sus vacaciones. Entre ambos panoramas, la ocupación hotelera fue de alrededor del 70%.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Daniel Paroli, comentó en diálogo con DIARIO HUARPE: “Hemos tenido una primera quincena muy buena en cuanto a estadísticas en distintos lugares. Hubo un 70% de ocupación. De la segunda quincena no tenemos estadísticas, pero fue muy similar a la primera”, dijo.

En cuanto a los departamentos más elegidos, el primer puesto lo ocupó Calingasta que estuvo ocupado en un 90%, el segundo Valle Fértil con el 88%, después Iglesia con el 70% y por último Jáchal con el 52%.

Sobre la cantidad de turistas que ingresaron a la provincia durante enero, el Ministerio de Turismo y Cultura no precisó la cantidad. No obstante, en conferencia de prensa informaron que ese mes dejó unos $430 millones.

Paroli aseguró que se quedaron asombrados ya que notaron que los sanjuaninos optaron por conocer su provincia en vez de vacacionar en otras. A pesar de ello, también hubo turistas que llegaron desde Mendoza, La Rioja, San Luis, Córdoba, Catamarca y Buenos Aires principalmente.

Desde la Cámara de Turismo tienen expectativas en que las reservas para febrero aumenten. “Nos ayudan algunos feriados extendidos como la fecha de carnaval para la que ya se están haciendo bastantes reservas”, sostuvo Paroli.

Agregó: “Tenemos esperanzas. En un principio, con el tema del rebrote, la gente hizo un autostop, ahora se retomó la confianza en el status sanitario. Hasta aquí están yendo bien las cosas, nos sentimos contentos de estar trabajando”.

Una “desigualdad”

Ante el panorama de que muchas familias decidieron quedarse en San Juan durante las vacaciones y por las restricciones de los clubes, surgió un sector turístico informal. Es que fueron muchos los ciudadanos que decidieron alquilar sus fincas o casas con quinchos y piletas.

Esto el presidente de la Cámara de Turismo lo ve como una “desigualdad” porque este grupo no cumple con las obligaciones tributarias por ejemplo. Además, aseguró que no hay medidas de seguridad.

“Alquilar una casa de fin de semana trae mayor privacidad, pueden ser más espaciosas que una cabaña, pero tienen un costo diferente. En cuanto a tarifas hay una diferencia abismal, hay mucha gente que alquila eso y dice San Juan es caro”, dijo.

No obstante, admitió que si no hubieran estado, quizás no iban a poder satisfacer toda la demanda que hubo.