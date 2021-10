Con globos de colores y mucha paciencia, comenzó la vacunación para chicos de 3 a 11 años

Mientas algunos chicos entraban serios y otros hasta tenían cara de miedo, los papás entraron sonrientes y seguros del paso que estaban dando. Este fue el panorama en el primer día de vacunación para los chicos de 3 a 11 años que recibieron su primera dosis de Sinopharm para prevenir posibles contagios de coronavirus.

"Los chicos llegan con algunos miedos porque escuchan diferentes cosas, pero yo les expliqué que es necesario que se vacunen, yo estoy feliz de que hayan recibido la vacuna para quedarme más tranquila", aseguró Pamela, mamá de Bastian e Isaías que recibieron su vacuna en el Estadio Aldo Cantoni.

La vacunación para los más chicos comenzó este martes minutos después de las 10 de la mañana. Los chicos fueron acompañados por un adulto, casi todos iban con sus madres. Hicieron la fila en la puerta y luego pasaron en burbujas para recibir la vacuna.

Al ingresar al Estadio, los chicos se encontraron que toda la zona de cancha en donde se hace la vacunación estaba ornamentada con globos. Es que los mismos vacunadores y el personal de Salud se encargó de adornar el lugar como una forma de ayudar a que los chicos se sintieran en un lugar más amigable.

Además todos los niños fueron atendidos por vacunadores que ya tienen experiencia inoculando a chicos y que con paciencia fueron vacunando a cada uno siempre con una sonrisa y tratando de llevarles tranquilidad en todo momento.

Una de las mamás que no podía ocultar su felicidad era Romina quien fue junto a su hijo menor, "al principio todos tuvimos dudas sobre la vacunación, pero luego vimos que no tenía efectos colaterales graves, yo tengo las dos dosis y creo que es necesario que los chicos también se vacunen. Si no nos vacunamos todos, esta enfermedad no se termina más", aseguró la mujer quien agregó que ya anotó a sus otros dos hijos y espera que les toque la vacunación en los próximos días.

Pocos anotados

De acuerdo a los cálculos de Salud Pública hay unos 130.000 chicos que están en