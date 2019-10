Con la presencia del puntero Sarmiento, lo mejor del domingo en el Nacional se da cita en Adrogué

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sarmiento de Junín, uno de los dos invictos del torneo y líder del grupo B, visitará mañana en Adrogué a Brown, en el partido más relevante de los siete a celebrarse en la jornada del domingo por la novena fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol. El partido se jugará en el estadio Lorenzo Arandilla, en Adrogué, desde las 15.30, con arbitraje de Mariano González y transmisión de TyC Sports Play. Sarmiento, con 18 puntos y una racha de 11 partidos sin conocer la derrota, dirigido por el santafesino Iván Delfino, jugará con el mismo once titular que goleó en Junín a Chacarita en la pasada fecha por 5 a 1. En tanto, Brown (8), que aún no ganó de local, dirigido por el histórico Pablo Vicó (lleva 11 temporadas ininterrumpidas al frente del Tricolor), viene de vencer a Villa Dálmine en Campana por 2-1. La programación del domingo se completará con los encuentros que por la Zona A jugarán desde las 16 Guillermo Brown (Puerto Madryn)-Nueva Chicago con arbitraje de Bruno Bocca; a las 17.30 Alvarado (Mar del Plata)-Estudiantes (Río Cuarto) en el estadio José María Minella, con Carlos Córdoba como árbitro; a las 18.10 San Martín (San Juan)-Independiente Rivadavia (Mendoza) con Lucas Comesaña y transmisión de Tyc Sports; y finalmente a las 21.30 con Carlos Gareano como juez se medirán en Santiago del Estero, Mitre ante Deportivo Morón. Por su parte, por la zona B jugarán desde las 15.30 All Boys-Santamarina de Tandil (Fabricio Llobet); y a las 17 en Mendoza, Gimnasia y Esgrima recibirá a su homónimo de Jujuy con Pablo Giménez como árbitro. Estudiantes de Río Cuarto (17), de destacada campaña en su debut en la divisional, con 5 victorias, 2 empates y una derrota, será uno de los principales animadores del domingo en su visita a la costa atlántica para enfrentar a Alvarado (5) en el Minella. Si bien, la expectativa central está en lo que genera el partido del próximo viernes en su estadio ante Belgrano, primero deberá sortear al equipo que dirige Juan Pablo Pumpido, para seguir teniendo aspiraciones y mantenerse en los primeros lugares del Grupo A. En tanto, Nueva Chicago (6), ahora dirigido por Rodolfo De Paoli, después de cinco años podrá llevar de visitante a sus hinchas a un partido oficial, será en su visita a Madryn, en el estadio Raúl Conti, para enfrentar a Brown (9). El "Torito" de Mataderos, no era acompañado por su público, desde el 17 de mayo de 2014, cuando jugó con Colegiales, en el encuentro que lo consagró campeón de la Primera B. Ambos suman diez unidades y se enfrentan en San Juan, uno, sin triunfos de local, y otro, que no puede ganar de visitante, San Martín e Independiente Rivadavia de Mendoza animarán un clásico de la región de Cuyo que genera expectativas de buen juego. En Santiago del Estero, Mitre (9), despues de un arranque para el olvido, con tres derrotas al hilo, no pierde hace cinco partidos, recibirá al "Gallito" de Morón (15), que solo perdió un encuentro ante el sorprendente Estudiantes de Buenos Aires. En Floresta, All Boys (6) recibirá a Santamarina de Tandil (10), con la particularidad que en el estadio "Islas Malvinas", en el banco del Albo como DT y por primera vez ante sus simpatizantes en esta temporada, estará José "Pepe" Romero, quién cosechó dos empates, ante Gimnasia de Mendoza y el lobo jujeño, ambos en condición de visitante. Precisamente, en un duelo de necesitados, los "Lobos" de la categoría, mendocinos y jujeños, se enfrentarán en la tierra del buen vino, buscando ambos mejorar su imagen si no quieren preocuparse por la lucha por escapar del descenso, ya que arrastran seis y cinco partidos sin victorias cada uno, respectivamente.