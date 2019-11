Con plantel completo y con los titulares sin confirmar, River viaja a Lima para enfrentar a Flamengo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, viajará esta tarde con rumbo a Lima en busca de la quinta Copa Libertadores de su historia, la tercera en el último lustro, con el plantel completo y sin el equipo titular confirmado.



River, ganador de las ediciones de 1986, 1996, 2015 y 2018 enfrentará al equipo carioca de Flamengo -que sólo pudo obtenerla en 1982-, el sábado a las 17 (las en Perú) en el estadio Monumental de Universitario de Lima.



La delegación millonaria partirá desde el aeropuerto de Ezeiza a las 15 en vuelo charter con el equipo titular en absoluto hermetismo, en cuanto a los que va a elegir Gallardo, pero con todos los jugadores disponibles.



De todos modos, el posible once formaría con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez.



Igualmente, en las últimos entrenamientos Gallardo hizo algunos ensayos con Paulo Díaz, quien se sumó a la línea defensiva en lugar de De la Cruz o de Palacios, mientras que Martínez Quarta se sumaba a la zona de volantes.



Igualmente, el entrenador, va a a esperar a desarrollar los entrenamientos en Lima, mañana y el viernes, para confirmar el equipo que se conocerá -como es habitual- horas antes del inicio del partido ante Flamengo.



El "Muñeco" Gallardo, quien recuperó a Enzo Pérez tras el esguince en el hombro izquierdo que sufrió la semana pasada, puede echar mano a todas las alternativas tácticas que le dan jugadores como Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero, Leonardo Ponzio e Ignacio Scocco, entre otros.



Estos nombres, quienes forman parte del banco de suplentes en los últimos partidos, le dan a Gallardo la posibilidad de llegar con un plantel completo, sin lesionados, y con todo todos los jugadores listos para entrar.



Con este panorama, el plantel millonario trabajó esta mañana en el estadio Monumental. Después del almuerzo, los futbolistas viajarán en micro hasta Ezeiza, para volar a Lima, donde se alojarán en el hotel Swissotel.



La idea del entrenador es que el equipo tenga dos jornadas de entrenamiento en la capital peruana: el jueves en el estadio de Alianza Lima y el viernes en el reconocimiento del estadio Monumental, donde se jugará el encuentro ante Flamengo.



El regreso del plantel se organizó para el domingo a las 14, hora argentina, y no tendrán descanso porque el "millonario" volverá a jugar el sábado 30 de noviembre frente a Newell`s, en Rosario, por la Superliga.



River además tiene que jugar la final de la Copa Argentina y si bien no hay confirmación oficial, la definición sería el 4 de diciembre en Mendoza, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.



Por último, tanto la final de la Libertadores como la de Copa Argentina le dan a River la chance de evitar el repechaje de la Copa Libertadores 2020, en el que está hoy, ya que no pudo clasificar en forma directa en la Superliga 2018/2019.



En caso de que River le gane a Flamengo, Central Córdoba jugará la Copa Libertadores 2020.



Estas posibilidades le alivian el calendario a River para el 2020 en su lucha por la Superliga, ya que sólo tiene un partido postergado frente a Independiente que debía jugarse este fin de semana por la fecha 14ta., que se reprogramó para el 19 de enero.