Con protocolos y alumnos ansiosos, así fue el regreso a las aulas sanjuaninas

Tras algunos días sin clases presenciales, este lunes los alumnos sanjuaninos volvieron a las escuelas con la modalidad de la presencialidad cuidada voluntaria, es decir, sólo los padres que lo deseen podrán enviar a sus hijos. DIARIO HUARPE recorrió algunos establecimientos educativos y notó que la situación era diversa. En algunos cursos los estudiantes eran pocos, pero en otros hubo más presencia del alumnado.

En el caso de los cuatro jardines, dos de cuatro años y dos de cinco, de la escuela Luis Jorge Fontana, asistieron alrededor de unos 16 niños. Es decir, al menos la mitad de los chicos ya que las burbujas en el Nivel Inicial son de ocho personas y fueron cuatro por sala.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

La primera mamá que llegó fue Fabiana Sánchez, de 28 años, junto a su hija Ángeles que llevó al jardín de 5. A las 8 ya estaba en la puerta de la escuela debido a que en ese horario entraba su otra hija, Guadalupe, que va a 3º grado. Después, se quedaron esperando hasta el ingreso de la más chica, a las 9. Una hora esperaron bajo el techo del kiosco de la zona que estaba cerrado. En ese trascurso le contó a este medio que decidió enviar a sus hijas a clases porque ella junto a su esposo se cuidan mucho y creen que en la escuela no hay riesgos debido a los protocolos.

“Hace mucho que no estudio por eso hay muchas cosas que no entiendo, si no vienen, después a mí me cuesta mucho explicarles la tarea”, dijo a este medio.

A este problema se le suma otro, con el sueldo de su marido que trabaja en una playa de estacionamiento, vive toda la familia por eso hay ocasiones en los que les cuesta mucho costear las facturas telefónicas de ambos.

Fabiana fue una de las primeras en llegar junto a su hija. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Una cuota del teléfono no sale menos de $800 y no dura todo el mes, es muy difícil”, sostuvo. Generalmente los datos se le acaban antes de que finalicen los 30 días ya que sólo con su celular se encarga de descargar las guías y enviar las tareas de sus dos hijas por lo que decidió que enviarlas era lo más conveniente.

Tanto Fabiana como su esposo tratan de cuidarse mucho, sólo salen para lo esencial: el trabajo y llevar a las niñas a la escuela. Ella cree que ese es el mejor ejemplo que les pueden dar a sus hijas para que aprendan a cuidarse. “Creo que la mayoría de los contagios son porque la gente sale a cumpleaños, a fiestas y no se cuida”, sostuvo.

En el caso de otra de las mamás, Soledad Quiroga, decidió enviar a su hija Xiomara porque está segura de que ahí aprenden “mejor que en la casa y no hay que estar rogándoles que hagan las tareas”.

Mientras que, Corina decidió enviar a su hijo Felipe porque “no hay nada que se pueda comparar con las explicaciones de las maestras”. Ella está segura de que los chicos se cuidan mejor que las personas grandes así que está confiada porque en las instituciones se cumplen los protocolos sanitarios.

Felipe estaba ansioso por volver a ver a su seño y sus compañeros. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El año pasado, Felipe “no quiso hacer nada desde la casa”, no lo veía entusiasmado así que ahora no lo dudó y a las 9 ya estaba en la puerta del jardín esperando que le rociaron alcohol en las manos y le tomaran la temperatura. Después, salió casi corriendo al encuentro de su maestra y de sus compañeros a los que no veía hace varios días debido a que en los últimos días las clases fueron virtuales.

A pedir guías e información para cursar desde casa

Una de las porteras del Nivel Inicial, Cintia, estuvo desde temprano en el establecimiento educativo por lo que notó algo en el Nivel Primario, que hubo una gran cantidad de papás que se acercaron sin sus hijos para hablar con las docentes. “Querían que la seño les explicara cómo iban a trabajar”, contó.

Según el panorama que estuvo viento Cintia en los jardines, por aula hubo entre cuatro y chicos, “más que eso no”, comentó.

Antes de entrar, a niños y mamás les rociaban alcohol. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

De qué se trata la presencialidad cuidada voluntaria

Desde este 7 de junio volvió la actividad escolar con la modalidad de presencialidad cuidada voluntaria bimodal y alternancia. Esto significa que los papás que quieran podrán enviar a sus hijos a la escuela y, los que no lo consideren adecuado por el contexto sanitario, podrán optar por no enviarlos.

Quienes decidan no enviarlos, deberán comunicar su decisión a la institución educativa con una nota elevada al director. Estos alumnos tendrán que continuar con la actividad escolar a través de la plataforma Innovatec, donde los docentes pondrán a disposición las propuestas para los distintos espacios curriculares. También, a través de Nuestra Aula en Línea, el sitio web del Ministerio de Educación donde se pueden descargar guías pedagógicas que cada docente elabora para los estudiantes de todos los niveles.

Mientras que, aquellos que tengan problemas con la conectividad, recibirán guías impresas con actividades para que realicen en sus casas junto a sus padres.