Con tres partidos comienza la octava fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Nacional de Montevideo, con el goleador argentino Gonzalo Bergessio, visitará a River Plate en el partido más importante de los tres que se jugarán mañana, en el inicio de la octava fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo.



El "Tricolor", invicto y con puntaje ideal luego de siete presentaciones, dirigido por Álvaro Gutierréz, que cuenta además en el plantel con el comodorense Pablo Barrientos (ex San Lorenzo), llegará al estadio Saroldi para enfrentar al equipo que dirige el ex arquero de Independiente y Rosario Central Jorge Fossati.



La jornada del jueves, cuyos partidos se juegan todos desde las 16, se completa con los cotejos entre Cerro (7) que recibirá en el estadio Luis Troccoli a Fénix (4), equipo que dirige Juan Ramón Carrasco (ex mediocampista de Racing y River), y Plaza Colonia (16), que cuenta con los argentinos Javier Sequeyra y Elías Umeres (ambos ex Estudiantes de La Plata), que será local ante el escolta Progreso (17).



En tanto, la fecha se completará el viernes con los siguientes encuentros: Cerro Largo-Liverpool; Boston River-Defensor Sporting; Racing-Rampla Juniors; Danubio-Peñarol y Wanderers-Juventud



Principales posiciones: Nacional 21 puntos; Progreso 17; Plaza Colonia 16 y Peñarol 14.