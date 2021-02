Con un auto con menor potencia, Tobías sale a pista en La Plata

Tobías Martínez disputará este fin de semana la 3ª fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata, encarando esta fecha con las complicaciones propias de la doble rotura de motor, que complicó al sanjuanino en la fecha pasada, en este mismo escenario.

Con la Chevy #107 de las Toscas Racing, Tobías se prepara para disputar esta fecha con un impulsor del Chino Martínez, el preparador del equipo, pero anticipa que no es un motor de la potencia esperada, y que tendrá paciencia en esta fecha, hasta tanto se pueda recuperar un motor competitivo para su Chevy, “Es un finde que no vamos como queremos y vamos con un motor que tiene muchos menos caballos que el anterior. La Plata depende mucho de la salida de las curvas con potencia”, comentó Tobías aceptando la situación, ya que con solo una semana de diferencia entre esta fecha y la anterior, no quedó suficiente tiempo para trabajar en un impulsor competitivo.

En esta fecha se correrá con chicana en la recta principal, exigencia que se suma a las demás curvas del Mouras, por ello la referencia de Tobías en la falencia que va a tener en potencia, para salir rápido de las curvas. “En cuanto al auto se revisó todo, y aprovecharon para hacer algunos retoques en la trompa” aseguró el sanjuanino, ya que los mecánicos de Las Toscas, revisaron todo el auto y muy especialmente el tren delantero, teniendo en cuenta el toque en la final de la fecha pasada donde destruyó su trompa.

La actividad arranca este viernes con dos tandas de entrenamientos de 30 minutos cada una, a las 13:10 y 18 hs respectivamente. El sábado se saldrá a la última tanda de 20 minutos desde las 12:05 hs y posteriormente a clasificar, integrando el primer tercio desde las 16:34 hs y con solo 8 minutos por delante para intentar quedar lo más adelante posible y con televisación en vivo por la TV Pública. El domingo se correrán las dos series a 4 vueltas televisadas por DeporTV, mientras que la final a 16 vueltas largará a las 13:30 hs., televisado por la TV Pública.

“Vamos a poner todo el fin de semana y tratar, con un auto de menor potencia, quedar lo más arriba posible. Quiero agradecer a todos mis sponsors, que sin ellos no podríamos estar en el TC Mouras”, comentó finalmente el sanjuanino, que actualmente ocupa el 12° puesto en el campeonato.