Con un gol del argentino Orfano, Wilstermann venció a Oriente Petrolero y es campeón de Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Jorge Wilstermann, conducido por el argentino Cristian Díaz (ex Independiente), venció esta tarde en la última fecha a Oriente Petrolero por 3-1 en condición de local, se consagró campeón del campeonato Clausura del fútbol boliviano y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2020.



El campeonato vino de la mano de los goles que marcaron el defensor boliviano Edward Zenteno a los 21 minutos de la etapa inicial, el delantero brasileño Serginho (35m ST) y el mediocampista argentino Esteban Orfano, ex Boca Juniors (47m ST). Descontó para la visita Freddy Roca (42m ST).



Integró la formación titular del equipo cochabambino el volante Cristian Chávez, ex Boca y Lanús entre otros equipos.



De esta manera el equipo "aviador" llegó a las 60 unidades, ganó el torneo boliviano de Primera División por séptima vez y clasificó a la Libertadores en el Grupo C, donde se enfrentará a Peñarol de Uruguay, Colo Colo de Chile y Atlético Paranaense de Brasil.



Pese a la derrota, Oriente Petrolero clasificó a la Copa Sudamericana 2020, al ubicarse en el octavo puesto del campeonato del país andino.



Bolívar, dirigido por el argentino César Vigevani, igualó 2-2 con Royal Pari (DT Miguel Abrigo), en La Paz y terminó en el tercer lugar de la tabla de posiciones, pero al ganar el torneo Apertura también jugará la Libertadores en el Grupo B, ante Palmeiras de Brasil, Tigre de Argentina y un equipo ganador de la fase 3.



The Strongest le ganó 3-2 a Destroyers que dirige Carlos Leeb, y se clasificó escolta del líder Wilsterman, pero no pudo obtener el pase a ningún torneo internacional.



Por último clasificaron también para la Copa Sudamericana, Nacional de Potosí, Blooming y Always Ready.