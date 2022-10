La energía solar llegará a cuatro puntos alejados de la provincia, gracias al Proyecto de Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina (Permer), perteneciente a la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación. Con un préstamo proveniente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), se instalarán equipos de paneles fotovoltaicos en el Refugio El Jagüelito y en el Refugio de la Virgen Leoncito, ubicados en el Parque Nacional El Leoncito, en Calingasta; y en el Refugio Agua del Godo y en el Centro Operativo Jacinto González, ambos localizados en Parque Nacional San Guillermo, en Iglesia. Esto permitirá que los trabajadores y habitantes permanentes cuenten con electricidad proveniente de energía limpia. Se espera que la instalación de los paneles esté para el 2023. DIARIO HUARPE habló con el secretario de Agua y Energía de San Juan, Ramiro Cascón; y con Jorge Pellicer, de la Dirección de Recursos Energéticos de la provincia; quienes destacaron lo valiosas que son este tipo de instalaciones en los sectores más relegados de la jurisdicción.

Permer es un proyecto nacional cuyo objetivo es satisfacer de energía limpia a zonas rurales e inaccesibles de todo el país. En este marco, con una inversión de USD$ 22.000.000 (dinero proveniente de un préstamo del BIRF), se licitó la colocación de paneles fotovoltaicos en 281 instituciones públicas, nacionales y provinciales, de las 19 provincias del país. A San Juan le tocó la instalación en el Refugio El Jagüelito, en el Refugio de la Virgen Leoncito, Refugio Agua del Godo y en el Centro Operativo Jacinto González. Las empresas encargadas de las obras serán Multiradio S.A, Ecos S.A y Datastar Argentina S.A.

San Juan solo es beneficiaria de la colocación de equipos en cuatro puntos debido a la gran cobertura energética de la Argentina, gracias a la fuente tradicional y a las energías renovables.

“Esta inversión no resulta un impacto tan grande en San Juan porque, por suerte, tenemos mucha cobertura energética. Cuando he participado de reuniones del Permer, he visto que otras provincias tienen necesidades mucho más grandes que nosotros, porque tienen poblaciones mucho más atomizadas y tienen poca extensión en redes eléctricas”, explicó al respecto Pellicer.