Concejal angaquera cercana al ex intendente Castro, dio el salto al giojismo

La foto de la legisladora departamental de Angaco, Natalia Marín, posando junto a José Luis Gioja, generó un sisma político en el departamento y en la Provincia. Es que la dirigente es parte del proyecto político que encabeza el ex intendente José Castro, quién justamente es funcionario de la gestión que lidera el gobernador Sergio Uñac.

El llamado de atención se da porque luego de las internas partidarias del PJ local, y una vez consumada la modificación del Código Electoral en la sesión de Diputados en diciembre pasado, el giojismo decidió diferenciarse de la conducción de Sergio Uñac y formó su propio bloque en la Legislatura que se llama Lealtad.

Justamente este es el nombre del monobloque que Marín inscribió en el Deliberante angaquero, mostrando así la fractura y renuncia formal al Frente de Todos, el espacio que también cobija al bloquista Maza Peze.

Decisión, que Marín explicitó, que la tomó luego de “no sentirme contenida por la conducción del PJ ni la gobernación al buscar ayuda para frenar los embates institucionales que sistemáticamente realizó el intendente Maza Peze contra nosotros”.

Este movimiento generó incertidumbre en el peronismo provincial ya que tienen bien sabido que Natalia Marín es una dirigente que políticamente responde al ex intendente José Castro y se especuló con que es el inicio de la salida de todo el espacio con raíz departamental.

Ante esto, Castro le dijo a DIARIO HUARPE que “no es parte de una decisión grupal en la que yo esté incluido; es totalmente personal de ella y tiene todo el resorte para realizarlo. Yo sigo siendo parte del Frente de Todos, incluso soy funcionario del proyecto que encabeza Sergio Uñac”.

Pero, Castro no dudó en darle la derecha a lo decidido por Marín luego que contara que “en su escrito de renuncia expresa que no puede ser parte del mismo frente que el intendente actual que constantemente hizo todo para que el Deliberante no funcione”.

La construcción plural y la individualidad de las decisiones que subrayó Castro como principio del espacio político que lidera, es un argumento que genera discusión en la mesa conductiva del Partido Justicialista provincial.

Esta observación del PJ es porque a principios de este año hubo un desembarco del Ministro de Gobierno, Albero Hensel, buscando resolver las diferencias entre los sectores del Frente de Todos de Angaco, en un momento en que existían denuncias judiciales delos concejales hacia el oficialismo y viceversa. Pero en ningún momento se logró calmar las aguas y se decidió no seguir interviniendo debido a la complejidad del asunto.

Este contexto es el que genera incertidumbre con el espacio que encabeza José Castro, que se agrava con el salto de la concejal hacia el giojismo denunciando “falta de contención” del frente que lidera Sergio Uñac.