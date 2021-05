Concejal, ministro y diputado en el semáforo de los políticos

Otro jueves más en “Yo te Invito”, de Canal 5 Telesol, te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el polémico y temido “Semáforo de los políticos”.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una actuación notoria solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien está en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un problema a solucionar en lo inmediato para evitar daños mayores y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para que no quiere volver a repetir en su vida.

También y como un plus que no debe faltar cada jueves te contamos los rumores de pasillo que tiene de la cabeza a más de un dirigente sanjuanino.

SEMÁFORO DE LOS POLÍTICOS DE SAN JUAN

ROJO: José Adolfo Ibazeta / Exintendente de Calingasta

El exintendente de Calingasta y actual concejal, José Adolfo Ibazeta, se presentó este miércoles en la mañana ante las autoridades de la UFI de Delitos Especiales y quedó detenido en la causa por homicidio culposo. Está vinculado a la investigación por la muerte de un niño de cuatro años ocurrida el pasado domingo en un predio denominado "Cristóbal Fútbol Club" que sería de propiedad de él y estaba administrado por Gustavo Campillay, quien días atrás fue aprehendido.

AMARILLO: Alejandra Venerando / Ministra de Salud

La ministra de Salud Alejandra Venerando está ante una difícil situación sanitaria en la provincia. Es que luego de anunciar la circulación viral de las variantes Manaos, Británica y Andina, los números de contagiados aumenta día a día, con el plus de que las camas de terapia intensiva cada vez son menos. A esto hay que sumarle que la relación con el Sindicato Médico no es la mejor. Venerando está ante la difícil tarea de tomar, en conjunto con las autoridades de la provincia, más medidas restrictivas que no hagan explotar el sistema sanitario de San Juan mientras se espera las vacunas que prometieron y, todavía, no llegan.

VERDE: Walberto Allende / Diputado nacional

El diputado nacional Walberto Allende, en conjunto con otros legisladores y el apoyo de Máximo Kirchner, logró que el proyecto para que San Juan sea declarada Zona Fría y con esto acceder a una importante reducción en la tarifa de gas sea tratado en la Cámara Baja. De no mediar ningún cambio de último momento esto sería aprobado durante el presente mes y, desde junio, más de 400 usuarios sanjuaninos tendrán descuentos de hasta el 50 por ciento en la tarifa de gas.

RUMORES DE PASILLO

¿Los dos partidos 200 millones? San Juan será sede este sábado y domingo de las dos semifinales de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y dicen que el costo que pagó la provincia asciende a 300 mil pesos. Esto generó malestar, ya que no deja nada por realizarse en pandemia.

¿Aballay candidato?: El ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay, está entre los funcionarios de mejor imagen positiva y, desde el gobierno, no descartan que pueda jugar como candidato a diputado nacional. Él no quiere saber nada, pero si Uñac lo pide jugará.

El Mauro vuelve…:El diputado bloquista Mauro Marinero comenzó su campaña regreso a la intendencia de Iglesia. El actual diputado proporcional sacó afiches alusivos y desde su entorno dijeron que pretende competir con Jorge Espejo en 2023.