Concejo Deliberante de Santa Rosa adhirió ley y escracharán a estatales que se nieguen a capacitarse

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó hoy por unanimidad el proyecto de adhesión a la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado y establece que quienes se nieguen a capacitarse serán intimados y sus nombres publicados cuando decidan no hacerlo, sin causa justificada.



En la iniciativa, sostiene que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; que es deber ineludible del Estado argentino en todas sus jurisdicciones bregar por la remoción de los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres".



En los fundamentos además expresa que "la capacitación y formación en la temática de género y violencia contra las mujeres no puede quedar librado a la mera preferencia individual de las personas, sino al cumplimiento de los deberes asumidos por nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.



Ahora la norma deberá esperar a ser reglamentada por el intendente Luciano di Napoli, que tendrá 60 días corridos desde la aprobación de la ley.



La ordenanza establece que el o la trabajadora que no muestre voluntad de capacitarse pasará a formar parte de un listado público con nombre y apellido.