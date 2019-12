Condenan a nueve años de prisión a un joven por violar a su ex pareja en La Pampa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La justicia pampeana condenó a un hombre a la pena de 9 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" contra su ex pareja en la localidad pampeana de General Pico, informaron hoy fuentes judiciales.



Tras el juicio oral, la jueza María José Gianinetto condenó al hombre de 24 años, ya que dio por probado que "el 29 de julio de 2018 el acusado irrumpió violentamente en el domicilio de la víctima, su ex pareja, a quien llevó a la habitación tomándola del cuello y la violó".



"La mujer intentó defenderse, y en la cocina de la casa continuó siendo agredida por el acusado, que la empujó y la hizo caer sobre un vidrio, provocándole varios cortes", precisaron las fuentes.



Los fiscales habían pedido una condena de diez años de prisión, mientras que el abogado defensor dijo "no compartir la figura del abuso, puesto que no existió una descripción específica sobre cómo se habría producido".