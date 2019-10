Condenaron a 14 años de cárcel a un ministro de Lula y Temer por corrupción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Geddel Vieira Lima, quien fue ministro de los presidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer, fue sentenciado hoy a 14 años y 10 meses de cárcel por asociación ilícita y lavado de dinero, informó la prensa internacional.



Viera Lima, a quien se le encontraron más de 13 millones de dólares guardados en valijas en un departamento por lo demás vacío, fue ministro de Integración Nacional de Lula, en 2007-10 y secretario de Gobierno de Temer en 2016-18.



Además, en la misma causa fue condenado a 10 años y seis meses de prisión Lúcio Vieira Lima, hermano del anterior, quien fue diputado federal por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, el partido de Temer e histórico aliado del Partido de los Trabajadores de Lula) en 2011-19.



Los hermanos Vieira Lima formaban parte del entorno de Temer, quien en 2016 asumió el gobierno de Brasil tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente.



El caso por el que fueron condenados comenzó con una investigación que llevó a la Policía a allanar un departamento en el que no había muebles pero sí decenas de valijas y cajas que contenían 42,6 millones de reales (hoy 10,6 millones de dólares) y 2,6 millones de dólares en efectivo.



El ex ministro admitió que usaba a menudo el departamento, que pertenecía a un amigo, pero no supo explicar el origen del dinero, que, para las autoridades, provino de redes de corrupción en torno a la Caixa Económica Federal, un banco estatal del que fue vicepresidente en 2011-13.



Los hermanos estaban en prisión preventiva desde septiembre de 2017, según la agencia de noticias EFE.