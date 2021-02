Condenaron a 8 meses de prisión a un violento que golpeó a su ex pareja y ex cuñada

Una dura y ejemplar pena recibió por parte de flagrancia un hombre que golpeó a su pareja y a su cuñada luego de una discusión que terminó a los golpes y forcejeos en en un barrio de Chimbas.

El hombre, cuyo nombre no trascenderá para para proteger la identidad y resguardar al seguridad de las víctimas, deberá ahora cumplir una pena de 8 meses de prisión condicional por lesiones agravadas por el vínculo. Además, por solicitud del a víctima, ahora pesa sobre su persona una prohibición de acercamiento y deberá abandonar el hogar donde convivía con la mujer. Sumado a todo esto, la justicia también puso una cuota alimentaria de $9.000 y tratamiento psicológico. Pese a haber respondido a las agresiones de su pareja, la justicia considero que la víctima actuó en defensa propia por lo que fue absuelta de los mismos cargos de agresión.

El pasado 18 de enero, A.A.C; iniciales del nombre del agresor, comenzó a discutir con su pareja en el comedor de su casa en el barrio Prado Norte en Chimbas. Sin embargo, el tono de la discusión (no trascendió el motivo) fue en aumento y concluyó en violencia cuando el hombre le lanzó un golpe al pómulo izquierdo de la mujer. Intentando la defenderse de su agresor, la mujer respondió y se produjo un forcejeo entre ambos.

Escapando de la ira de A.A.C; la víctima fue a refugiarse a la casa de su hermana quien al ver el golpe que le había propinado su ahora ex pareja fue directo a increparlo. Lejos de tranquilizarse, el hombre también golpeo a su cuñada quien intento defenderse resistiéndose a la agresión y que le dejó rasguños en los brazos. Fueron los vecinos quienes llamaron al 911 y arrestaron a A.A.C; quien en vez de entregarse ante la presencia de personal policial de la Sub Comisaría Cipoletti decidió esconderse tras unos arbustos sin éxito, puesto que lo atraparon y quedó alojado en los calabozos de esa Sub Comisaría bajo los cargos por lo cuales se los condenó este jueves.