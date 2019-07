Condenaron al líder de El Otro Yo a 22 años de cárcel por abuso sexual

“No soy ni un violador, ni un acosador, ni un violento; es mentira“, dijo en la mañana de este viernes Cristian Aldana, líder de la banda El Otro Yo. La afirmación formó parte de las últimas palabras del músico antes de que se conociera el veredicto de la Justicia que lo condenó a 22 años prisión por abuso sexual.

El músico hizo su alegato este viernes al mediodía, y no estuvo presente en la lectura del fallo, a la tarde en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de la Ciudad para escuchar la lectura del veredicto. Sí estuvieron las siete mujeres que denunciaron al cantante por haberlas violado cuando eran menores. Estallaron en aplausos al conocerse la sentencia. "No nos callamos más" y "Abajo el patriarcado se va a caer, arriba el feminismo que va vencer", cantaban en la sala, acompañadas por militantes de agrupaciones feministas.

"Me hubiera gustado que le dieran más años, pero estoy satisfecha por la sentencia obviamente. Son una cantidad de años que sientan un precedente en los casos de abuso sexual en la infancia y de violencia de género. Ayudan a que otras puedan hablar sin culpa y denunciar a los que los violentaron", dijo Ariell Carolina, una de las denunciantes, que insistió en el "precedente para Argentina y para el mundo" que sienta esta sentencia. "No queremos más a estos machos sueltos impunes", remarcó.

Antes de la lectura, los pasillos del tribunal se habían llenado de mujeres, que anticipaban una sentencia condenatoria, con gran expectativa y euforia. "Ya no nos callamos más" y "Muerte al macho" eran algunos de los gritos y cantos de las denunciantes de Aldana. "Van a hacer historia", les decían militantes feministas al tiempo que las abrazaban.

Gabriela Conder, abogada de Ariell, dijo que no tiene conocimiento de ningún caso de otro de un músico condenado por abuso sexual en Argentina. "Yo no conozco. Creo que es la primera vez. Por eso me parece que este caso marca un antes y un después", afirmó.

"Son 22 años de prisión", confirmó. "Es menos de lo que se había pedido. Pero igual con más de 20 años yo ya estoy conforme. Una persona va a estar 22 años sin violar a niñas", agregó la abogada. Al final de este juicio, que duró 14 meses, las querellas habían pedido entre 20 y 40 años de cárcel y la fiscalía, 35 años. Una de las juezas accedió a la solicitud del fiscal, pero los otros dos integrantes del tribunal votaron por darle 22 años por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en cuatro de los siete casos denunciados.