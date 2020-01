Confían en que se dinamice el sector inmobiliario tras quita de recargo a compra de dólares

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El sector inmobiliario manifestó hoy su expectativa en que la eximición del recargo del 30% a quienes adquieran hasta US$ 100.000 a través de un préstamo hipotecario, aporte a dinamizar las operaciones que estaban paralizadas y a motorizar otras nuevas, tras lo que consideran fue el peor año de la actividad.



Así se expresaron las principales entidades que nuclean al sector inmobiliario, tras el anuncio de la eximición del pago del Impuesto País, que implica el recargo de 30% para la compra de dólares mediante financiamiento bancario para vivienda única, que realizó anoche la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.



De todas maneras, se aguardan las normativas correspondientes que detallen los alcances del anuncio de Bielsa, en particular si involucra a los futuros tomadores de créditos hipotecarios y a aquellos que no dependen de financiamiento bancario pero que requieren cambiar sus pesos por dólares para cerrar sus operaciones.



La medida presentada a través de la cuenta de Twitter de Bielsa apunta a destrabar numerosas compra-ventas que se vieron afectadas por el control de cambios aplicado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri tras las elecciones PASO y su posterior endurecimiento luego de las elecciones generales.



Desde entonces se estableció que las personas humanas solo puede comprar hasta US$ 200 por mes, a lo cual se le suma -tras la sanción en diciembre de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva- el impuesto País de 30% para la adquisición de divisas.



El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, aseguró que "la medida es muy positiva, y desde el sector fue bien aceptada porque genera no sólo tranquilidad a las familias tomadoras sino también a las que van a tomarlo, pero a la vez da previsibilidad en un mercado".



A la espera de una primera reunión con la ministra, Bennazar dijo en declaraciones a Télam que esta medida "cuando se vuelvan a generar las condiciones para los créditos hipotecarios va a ayudar a dinamizar los tiempos, con esta herramienta como con otras que puede tomar el Estado como protagonista del mercado".



La medida anunciada hace referencia a la comunicación A 6787 del BCRA del 19 de septiembre -tras la instauración del cepo cambiario- que habilitaba a comprar más dólares que los US$ 10.000 de tope de atesoramiento, a los tomadores de créditos hipotecarios para vivienda única, hasta el monto del préstamo o el equivalente a US$ 100.000.



Por su parte, la secretaria del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Rita Menéndez, planteó esta tarde en declaraciones a Télam la necesidad de conformar una Mesa de Diálogo Inmobiliaria para dinamizar al sector, tras "felicitar" la iniciativa del Gobierno nacional



"Esperamos que la ministra nos confirme una primera reunión, porque queremos pedirle la conformación de una Mesa de Diálogo Inmobiliaria. La prioridad es hacer resurgir el crédito hipotecario, pensando en esa familia que está buscando su vivienda pueda obtenerla de la mejor forma posible", dijo Menéndez.



El sector parte de un diagnóstico que refleja un 40% en la caída total de escrituras, 80% de descenso de escrituras con hipoteca bancaria y con la certeza que 2019 cierra como el peor año de la actividad de una serie estadística que data desde 1998.



El titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño, Armando Pepe, anticipó que mañana mantendrá un encuentro con la ministra Bielsa para despejar las dudas sobre el anuncio, por ejemplo, si involucra a quienes no dependen del crédito hipotecario, ya que cuentan con los pesos para comprar los dólares.



“El mercado está muy complicado”, dijo Pepe tras anticipar que antes de fin de mes se reunirá también con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a desarrolladores y otras entidades “para poner en marcha el sector de la construcción, que está alicaída totalmente”.