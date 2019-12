Confirman el procesamiento a un ex presidente del Mercado de Liniers por contaminación de un arroyo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento a un ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio porteño de Mataderos, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación.



Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento a Roberto Arancedo, quien fue titular del Mercado entre abril de 2017 y marzo de 2018, período investigado, según el fallo al que accedió Télam.



Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.



Además revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo.



La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo.



Esto habría ocurrido sin contar con los permisos correspondientes, "contaminando el ambiente de modo peligroso para la salud", según la acusación.



En una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores



"No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental", concluyó la Cámara.