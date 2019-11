Confirmaron el procesamiento a Echegaray en la causa por Ciccone Calcográfica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento al ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presunto "abuso de autoridad" en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica y encomendó profundizar la investigación.



Además, el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento a la ex jefa de la Casa de Moneda, Katya Daura, por supuestas "negociaciones incompatibles" con la función pública y dictó la falta de mérito para el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, según el fallo al que accedió Télam.



En la misma decisión los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Martín Irurzun revocaron el sobreseimiento y ordenaron al juez del caso, Ariel Lijo, citar a declaración indagatoria como acusadas a Olga y Silvia Ciccone.



Se trata de la investigación en la que ya fue condenado y está preso el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou.



El ex vicepresidente fue juzgado junto a su socio José María Nuñez Carmona y el dueño de la sociedad que compró Ciccone, "The Old Fund", Alejandro Vandenbroele, por haber cometido maniobras para quedarse con la planta impresora y conseguir así contratos para la impresión de moneda nacional, entre otros puntos.



Lijo sigue a cargo de la llamada "Ciccone II" referida a las maniobras financieras que habrían posibilitado el delito.



En esta parte del caso la Cámara tomó ahora estas decisiones.



Sobre Echegaray se encomendó al juez resolver "de manera integral la situación procesal" del ex director de la AFIP en relación a otras acusaciones que no fueron analizadas.



Se trata de un "segundo tramo de conducta reprochado a Echegaray –las gestiones tendientes a obtener un plan de facilidades de pago ilegal", recordó la Cámara y "corresponde que la situación procesal de Ricardo Echegaray sea resuelta por el juez de grado en este aspecto".



En cuanto a Brito, los jueces Llorens y Bruglia revocaron el procesamiento dictado por Lijo ante la falta de pruebas.



"El magistrado de la anterior instancia no logró probar el vínculo de Jorge Brito con el aporte de capitales que efectuó (el fallecido Raúl) Moneta desde la sociedad Dusbel a The Old Fund, aunque sí consideró que el nombrado gerenció a CVS a través de Máximo Lanusse y de Francisco Martín Sguera, quienes eran personas de confianza del Grupo Macro, propiedad de aquél", recordó la Cámara.



Pero los jueces entendieron que no hay pruebas para vincular a Brito y a estos dos por entonces empleados del Grupo con las maniobras y por eso les dictaron falta de mérito.



"Los vínculos personales y profesionales probados por si solos y por el momento, no nos permiten acreditar que estemos en presencia de un grupo gerenciador conformado por estas personas. De esta manera, corresponde revocar los procesamientos recaídos respecto de los nombrados y disponer su falta de mérito", concluyeron.



Sobre Katya Daura, fuentes judiciales recordaron que está procesada por no haber presuntamente impulsado una licitación que hubiera permitido al organismo comprar maquinaria para la impresión de moneda, sin necesidad de tercerizar ese servicio.



El 7 de diciembre de 2018 Lijo dictó los procesamientos a Echegaray por supuesto abuso de autoridad y a Daura, Brito y otros imputados como Jorge Capirone, Máximo Lanusse, Sergio Martínez, y Francisco Sguerra como supuestos partícipes necesarios de "negociaciones incompatibles" con embargos de 400.000 pesos.



Lijo sobreseyó a Olga y Silvia Ciccone, una decisión que ahora revocó la Cámara.



El Tribunal de Apelaciones confirmó los sobreseimientos a Juan Carlos López, Angel Toninelli y Analía Istueta.