Conflicto tras no presentarse Unión Española a semifinal de Copa Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Unión Española no se presentó anoche a jugar ante Universidad de Chile, por una de las semifinales de la Copa Chile, y despertó un conflicto en el fútbol trasandino, ya que le otorgó a su ocasional adversario el cuarto y último cupo a la Copa Libertadores.



El conjunto 'hispano' no quiso disputar el encuentro por considerar sus autoridades una injusticia deportiva el sistema de clasificación.



Ellos creen que la plaza para Copa Libertadores perteneciente al repechaje (cupo de Chile 4) les pertenece, mientras que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), dijo lo contrario, consignó el periódico La Tercera.



La disputa entre la Unión Española y la ANFP parece estar lejos de terminar, pese a que ayer se definió qué equipo representará a Chile como cuarto clasificado en el repechaje.



El conjunto españolista cumplió su amenaza y no se presentó a jugar ante la U, en La Serena, arriesgándose ahora duras sanciones. Sebastián Moreno, presidente de la Asociación, dijo que él mismo buscará que los "rojos" reciban fuerte castigo.



"Es muy triste lo que pasó ayer en el partido. Unión Española le falta el respeto a todo el fútbol chileno, la no presentación es algo que hace retroceder al menos 30 años al fútbol chileno", expuso Moreno.



Al cuadro hispano nunca le pareció justa la decisión del Consejo de Presidentes, de disputar en cancha el cupo de Chile 4 rumbo a la próxima Copa Libertadores, por lo que radicalizó su postura ya declarada hace un par de semanas, y no viajó al norte.



En ese sentido, Luis Baquedano, gerente general de la 'tienda roja' y el dueño del club, Jorge Segovia, empresario nacido en Madrid, han defendido en distintos tonos la postura hispana, al punto de acusar, "Que todo es un arreglo entre los 'azules' y el ente rector del fútbol chileno".