Congreso del Polo Obrero criticó a la "Mesa contra el hambre" y al "Triunvirato Cayetano"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El congreso nacional del Polo Obrero criticó hoy a la "Mesa contra el Hambre" impulsada por el futuro presidente Alberto Fernández y al llamado "Triunvirato Cayetano", integrado por las organizaciones sociales CTEP, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa (CCC), y exhortó a "la lucha definitiva por un gobierno de trabajadores y el socialismo".



La organización cerró sus deliberaciones en la localidad bonaerense de Punta Lara, donde hubo pronunciamientos por la legalización del aborto y el no pago de la deuda externa, entre otros puntos.



El dirigente Eduardo Belliboni dijo que "no vamos a organizar a los desocupados para ser un instrumento de la precarización como dice el Triunvirato Cayetano, que quiere armar un sindicato de los trabajadores precarizados. Es instalar la precarización laboral como ley".



Según informó el sitio partidario Prensa Obrera, Belliboni planteó que "se instala un sindicato en que sus representados, por tareas semejantes a otros trabajadores, no tiene los mismos salarios y condiciones laborales. La formación de ese sindicato provocará una crisis y una deliberación en todo el movimiento piquetero".



Tras oponerse a la "Mesa contra el Hambre" promovida por Fernández, Belliboni reclamó "aumento de montos de los programas sociales al costo de la canasta alimentaria, plan de obras públicas y viviendas con creación de trabajo genuino para realizarlo, apoyo a las ocupaciones de tierra para vivienda de los trabajadores y urbanización real de las villas".



"El Polo Obrero se planta contra el pacto social que es un instrumento del ajuste", enfatizó. También habló ante los delegados la dirigente María Dotti, quien sostuvo que "nos preparamos para crecer, para defender a muerte cada una de las reivindicaciones, para que la crisis la paguen los capitalistas, y con ese mismo convencimiento nos preparamos para la lucha definitiva por un gobierno de los trabajadores y por el socialismo".



Se anunció que el próximo miércoles, con organizaciones piqueteras, se hará una nueva movilización "contra el ajuste", y el 18 de diciembre el Polo participará junto a sindicatos "combativos" de otra marcha con reclamos al nuevo gobierno.