¡Conmoción! Miembro del salón de la fama de UFC murió a sus 45 años

Las Artes Marciales Mixtas están de luto por la muerte de una exestrella de UFC en estas horas. El fallecimiento del expeleador Stephan Bonnar ha consternado al mundo entero. Este, que fue actor fundamental en el crecimiento de la compañía en el planeta, falleció a sus 45 años. El mismo había ingresado al Salón de la Fama en 2013 por su espectacular carrera como deportista. Según el comunicado oficial, perdió este jueves 22 de diciembre por "posibles complicaciones cardíacas mientras trabajaba".

Si bien la compañía no dio muchos detalles, informó: "La familia de UFC está triste por el fallecimiento del miembro del Salón de la Fama de UFC. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos". A su vez, el Presidente de la empresa, Dana White, destacó: "Stephan Bonnar fue uno de los peleadores más importantes que jamás haya competido en el octágono. Su pelea con Forrest Griffin cambió el deporte para siempre, y nunca será olvidado. Los fanáticos lo amaban, se identificaban con él y él siempre les dio lo mejor de sí. Lo extrañaremos".

Bonnar, de Indiana, no había estado dentro del octágono de UFC desde el 2014. Finalizó su carrera de siete años con un récord de 8-6. En 2005, estuvo en la primera temporada de The Ultimate Fighter, el reality que lleva a cabo la compañía. Llegó hasta la final de la competencia, en una sangrienta e histórica batalla con Forrest Griffin. "Sabía que era una buena pelea durante la pelea. Me di cuenta cuando todos comenzaron a pisotear y sentí que todo el lugar estaba temblando", destacó Stephan sobre esa contienda.

Triste noticia para UFC y las MMA

"Y eso fue en la segunda ronda Yo estaba como ‘oooh, esto debe ser bueno’. No pensé que tendría una carrera en UFC. Era solo un pequeño pasatiempo que estaba haciendo, así que cambió todo. Casi de la noche a la mañana, me convertí en una celebridad. alguien me reconocería, incluso en lugares oscuros. Viajaba con TapouT y estábamos en un pueblo pequeño. Estaba trotando y alguien en una camioneta decía ‘Hola Bonnar’. Y dondequiera que vayas, alguien sabe quién eres. Fue salvaje", expuso hace tiempo.

Esa guerra fue ganada por Griffin por decisión, pero la entretenida pelea fue sumamente importante para la atracción del deporte y la popularidad UFC posteriormente. Además, Bonnar también estuvo en otros grandes cruces contra contra Jon Jones, Rashad Evans, Mark Coleman, Anderson Silva y Tito Ortiz. Su carrera acabó con un saldo positivo de 17-9. Para cerra, la empresa líder de las MMA posteó: "Siempre se podía contar con el afable Bonnar dejándolo todo en el octágono la noche de la pelea, sin dormirse nunca en los laureles como una de las figuras más importantes en la historia de la UFC".