Conor McGregor reveló información importante para los fanáticos de UFC

Conor McGregor ha estado disfrutando de su incursión en el mundo del cine con su papel en la próxima gran producción de Hollywood, "Road House". Sin embargo, a pesar de su incursión en la actuación, el irlandés está ansioso por regresar a su verdadera pasión: las peleas en UFC. En las últimas semanas, ha estado ocupado promocionando la película en varios festivales, incluido el South by Southwest en Texas y en eventos relacionados con el cine en Londres.

La próxima parada de su gira promocional será en Nueva York, antes de que "Road House" haga su debut en Prime Video el 21 de marzo. Una vez que termine sus compromisos cinematográficos, McGregor tiene la mira puesta en volver a centrarse por completo en su carrera como luchador. Está ansioso por hacer un regreso a UFC más temprano que tarde. Aunque había expresado su deseo de pelear en la próxima cartelera de UFC 303 durante la International Fight Week 2024 el 29 de junio, parece que eso no sucederá.

Dana White, CEO de UFC, ha expresado su esperanza de que McGregor regrese en otoño, pero no ha proporcionado más actualizaciones sobre la fecha exacta de su esperada pelea contra Michael Chandler. El mandatario ha mencionado en varias ocasiones que la considerable riqueza de "The Notorious" es una de las razones detrás de los retrasos en su regreso. Sin embargo, el excampeón de dos divisiones de no parece que eso le impida volver al octágono.

La palabra de Conor McGregor

Horas atrás, ante la prensa, McGregor sostuvo: "Estoy deseando volver y retroceder, restablecer, recalibrar y remapear mi regreso al octágono. Estoy ansioso por eso. Estamos en el primer trimestre de 2024. Todavía queda una buena parte del año. Me quedan dos peleas en mi contrato. Las negociaciones están en curso. Cuando el trabajo promocional de la película llega a su fin, cuando las festividades del día de San Patricio llegan a su fin, hay aislamiento y concentración, y se avance hacia un regreso al octágono”.

"En este momento, no en este momento. Me voy a reagrupar después de todo este trabajo, se lo dejo a los profesionales. Es un trabajo duro. Fue un trabajo muy duro. Después de mi pelea, tal vez el año que viene o algo así, no lo sé. No diré nunca decir nunca porque lo pasé muy bien y conoci a algunos amigos para toda la vida aquí y disfrute el proceso. Incluso ha sido absolutamente increíble trabajar con Amazon. Quién sabe con seguridad qué deparará el futuro en esta industria", cerró Conor McGregor.