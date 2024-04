El viernes por la tarde Britney Spears sacudió las redes sociales, especialmente en la Argentina. Es que, en su perfil de Instagram, la popstar estadounidense compartió una foto en donde se puede ver una copa a medio llenar con vino tinto, junto a una botella de una conocida etiqueta local que se produce en la provincia de Mendoza.

“Con el tiempo llegarás a entender que el amor lo cura todo y que eso es todo lo que hay... ¡¡¡Y el vino real también se siente extremadamente bien!!!”, escribió Britney, con mayúsculas textuales y muchos emojis de copas en el epígrafe de la foto. Incluso, hasta se animó a calificar la bebida argentina. “Pfff, primera vez con vino de verdad. ¡Jesus fucking Christ!”, certificó la intérprete de éxitos pop como “Oops, I Did It Again” y “Baby One More Time”, entre otros.

En Argentina, esta botella suele conseguirse en los supermercados con precios que van entre los $3.000 y $5.000, dependiendo del año de cosecha y los varietales existentes. En el caso de Britney se trató de un Malbec del año 2019.

En febrero pasado, Britney se convirtió en noticia tras dar una revelación inédita sobre su vida personal y los inicios de su carrera que ni siquiera había incluido en su libro de memorias The Woman In Me. En una jugada fiel a su estilo indiscreto, la cantante volvió a sorprender y causar revuelo en las redes sociales tras publicar una foto antigua de ella junto a Ben Affleck, sugiriendo con aparente orgullo que tuvieron un affaire en el verano de 1999.

La imagen, compartida a través de Instagram, mostraba a ambos artistas de jóvenes junto a la compositora Diane Warren, durante una celebración del álbum ...Baby One More Time, lanzado en enero de aquel año. “¡Una genial foto de mí, Ben Affleck y Diane Warren hace años! Es un actor increíble”, escribió con un aire nostálgico.

Fuente: Teleshow