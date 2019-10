Consenso Federal denuncia la aparición de "boletas truchas" y el Frente Nos el "robo de boletas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Consenso Federal denunció hoy la aparición de "boletas truchas" en los cuartos oscuros de al menos cuatro comunas porteñas, al tiempo que el Frente Nos advirtió sobre "el robo sistemático de boletas", en particular en el partido bonaerense de Vicente Lópéz.



"La maniobra favorece a Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), ya que haría aumentar el voto en blanco y le facilitaría al jefe de Gobierno alcanzar la cifra necesaria para ganar en primera vuelta", dijo en un comunicado la fuerza que postula la fórmula presidencial integrada por Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey y a Matías Tombolini como candidato a jefe de gobierno porteño.



Los apoderados de Lavagna y Tombolini efectuaron sus denuncias ante la Justicia Electoral, luego de verificar esta maniobra en las comunas 4, 5, 13 y 14, donde dicen que "aparecieron boletas falsas de Consenso Federal con el número cambiado y sin las categorías de Jefe de Gobierno, legisladores y miembros de la Junta Comunal".



En tanto, desde el Frente Nos denunciaron en un comunicado "el robo sistemático de boletas, que obliga a la permanente reposición" por parte de sus fiscales en los cuartos oscuros, y dijo que esta situación se dio con mayor gravedad en el partido bonaerense de Vicente López.



El frente que postula como presidente a Juan José Gómez Centurión y como vice a Cynthia Hotton, también denunció "el impedimento de votar a quienes están custodiando el acto electoral, Fuerzas Armadas y de Seguridad, porque no se envió en tiempo y forma padrones especiales a tal efecto por parte del Comandante Electoral".



Dijo que esto ocurre en CABA, provincia de Buenos Aires (La Matanza, San Isidro y Magdalena), Córdoba y Tierra del Fuego.



Denunciaron además, "personas que votan con identidad falsa, y duplicado de votos, con el consentimiento de la autoridad de mesa" y agregaron que "cuando asiste el verdadero titular del DNI, no le permiten votar", y adelantaron que estas irregularidades "van a ser formalmente denunciadas ante la Justicia Electoral".