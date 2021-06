Junio cerró con la firma de un acta acuerdo para que todos los partidos y agrupaciones políticas que componen Consenso Ischigualasto jueguen bajo un mismo frente electoral en los próximos comicios legislativos. De esta manera, a 15 días de la presentación de alianzas ante la Justicia Electoral, Cruzada Renovadora, ADN, el Partido Socialista, GEN, País, Coalición Cívica ARI y dirigentes disidentes de la Unión Cívica Radical y el PRO acordaron ser una opción para los sanjuaninos. De esta manera queda casi descartada la posibilidad de compartir ala con Juntos por el Cambio, que en San Juan lidera el diputado nacional Marcelo Orrego.

Vale recordar que el próximo 14 de julio vence el plazo para la presentación de frentes y alianzas electorales y 10 días después, el 24 del mismo mes, la oficialización de precandidatos y el inicio de la campaña electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre. Las generales, tras la prórroga nacional, quedaron estipuladas para el 14 de noviembre.

“El acta que hemos firmado es para poner por escrito este compromiso de que cada sector que está hoy lo haga también el día de presentar los frentes electorales”, comentó Martín Turcumán de ADN.

Al mismo tiempo añadió que “dimos el compromiso interno entre todos los sectores de formar el frente. Acá dimos muestra de unidad, cuando hay gente que pretende desmembrarnos”. Esto último en clara alusión al acercamiento que intentó la UCR con dirigentes de Cruzada Renovadora.

Por su parte el cruzadista Alfredo Avelín Nollens apuntó que “venimos trabajando desde hace mucho tiempo y lo que hemos querido hacer es que toda la oposición esté en un mismo sector. Con este criterio intentamos ingresar al Frente Con Vos, pero ellos tienen una posición distinta y no quisieron ninguna apertura, por lo tanto hemos decidido ir solos como Consenso Ischigualasto en esta elección”.

Al ser consultado sobre si considera que Con Vos se equivocó al no propiciar que toda la oposición juegue junta, sentenció que “me dio pena lo que hicieron, pero soy hombre de la democracia y respeto su decisión. No han querido saber nada con nosotros, si uno se va a poner de novios espera que la otra persona también quiera y ellos no han querido. Ahora el mensaje que debemos dar a los sanjuaninos es que pretendemos cambiar el rumbo del país. Consenso Ischigualasto es una real oposición”.

Otro de los dirigentes que opinó del frente ya casi consumado fue Marcelo Arancibia, del GEN, al decir que “el frente será firmado por los partidos con personería jurídica y ellos son ADN, Cruzada Renovadora, el Socialismo y el partido País. También hay otros espacios que componen este armado como bloquistas y radicales disidentes”.

Sobre el armado frustrado con el orreguismo dijo que “de ese sector sólo han puesto límites y condiciones y los límites hay que ponérselos al oficialismo. Nos preocupa esa actitud, ellos están más preocupados por condicionarnos a nosotros para que no ingresemos y no en ver qué hace el oficialismo. Si la oposición en San Juan no le pone un frente al oficialismo, el 14 de noviembre el gobernador Uñac estará lanzando su candidatura para un tercer mandato. El oficialismo no entiende que la Constitución es un límite y Juntos por el Cambio pone en riesgo la institucionalidad de San Juan”.

Además de estos dirigentes, Consenso Ischigualasto, cuenta con el apoyo de Benjamín Kuchen (hijo) del socialismo, Quevedo Mendoza de la UCR, Fernando Patinella y Hugo Ramírez del PRO, Facundo Guzmán de Coalición Cívica, Narciso Ocampo del partido Recrear y Republicanos Unidos.