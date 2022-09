Convirtió su primer gol en la Champions al Liverpool pero no está convocado a la Selección Argentina

El día 6 de septiembre comenzó la UEFA Champions League con partidos electrizantes como Paris Saint Germain frente a la Juventus, encuentro que juntaron a los líderes de la Selección Argentina. Sin embargo, en el día de hoy el equipo que alcanzó la hazaña fue el Napoli al golear por 4 a 1 al Liverpool de Jürgen Klopp en el estadio Diego Armando Maradona. Para completar la noche con presencia argentina, Giovanni Simeone convirtió su primer gol en dicha competición a los 44 minutos del primer tiempo.

A pesar de no haber sido titular, el Cholito saltó al campo de juego para reemplazar a Victor Osimhen que debió salir lesionado a los 40 minutos de comenzado el partido. Pero lo épico sería que la primera pelota que tocaría el delantero argentino terminaría dentro del arco rival al grito de gol. Su buen nivel lo desembarcó en el Napoli a principio de temporada y ya demostró que está al nivel para dejar otra huella argentina en el club italiano que forma parte de la historia de Diego Maradona.

Al convertir el gol, la emoción desbordó a Giovanni Simeone que logró cumplir su mas anhelado sueño. A los 13 años se tatuó el logo de la Champions League y 14 años más tarde convirtió su primer tanto en la competencia más importante de Europa. Su racha goleadora viene en alza desde la temporada pasada, donde marcó 17 goles y brindó 6 asistencias en 37 partidos en el Hellas Verona.

Mi papá no me dejaba hacérmelo, pero mi mamá preguntó por qué me lo quería hacer. Y yo les dije porque el día que logre marcar mi primer gol ahí, me besaré el tatuaje

Giovanni Simeone