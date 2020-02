Convocan a una protesta a Tribunales para pedir la libertad de "los presos políticos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Agrupaciones políticas, sociales y gremiales convocan para este lunes, a partir de las 9, a una jornada nacional y una concentración frente a los Tribunales porteños en reclamo por "la libertad de los presos políticos, el respeto a las garantías constitucionales y el debido proceso.



Bajo la consigna "No hay democracia ni república si no hay justicia", los convocantes reclamarán que la Corte Suprema se expida en las causas que involucran a detenidos como el ex vicepresidente Amado Boudou y la líder social jujeña Milagro Sala, entre otros.



Como parte de la protesta, el dirigente peronista y escritor, Jorge Rachid, encabezará el próximo lunes una huelga de hambre por tiempo indeterminado, en reclamo de la "libertad de todos los presos político".



Rachid, médico de la dirigente de la organización social Tupac Amaru, le dijo a la agencia Télam, la protesta tiene por objetivo que "se arbitren todos los medios necesarios -legislativos y judiciales- para llevar a la libertad a nuestras compañeras y compañeros presos".



"No estamos reclamando nada al gobierno, estamos reclamando a la Justicia y a los legisladores de todos los colores políticos", fundamentó Rachid.



En ese sentido, el dirigente afirmó que "fue esa justicia denunciada por el presidente (Alberto) Fernández en el Congreso y llena de arbitrariedades" la que ordenó estas detenciones.



Rachid también apuntó contra "el poder mediático, que concretó un verdadero linchamiento público a estos compañeros".



"Eso demuestra que son presos políticos y sociales, no tenemos dudas", afirmó el integrante del espacio político y social Primero la Patria que -junto al Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) entre otros- participaron de la campaña electoral del Frente de Todos (FdT).