Copa Libertadores: Formaciones, horario y transmisión de River - Colo Colo

En la noche de este jueves 19 de mayo, River Plate recibirá a Colo Colo en un nuevo y apasionante cruce copero. Buscando conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el Millonario chocará contra el Cacique por la quinta jornada del Grupo E. Cabe resaltar que el dueño de casa arriba a este compromiso con tres duras bajas por COVID-19, por lo que saltará con lo mejor que puede poner en el Estadio Mas Monumental.

El elenco que encabeza Marcelo Gallardo, líder en su zona con diez unidades, intenta recuperarse de la dura caída y eliminación con Tigre en los cuartos de la Copa Liga Profesional 2022, soñando con ingresar en los 16 mejores del certamen sudamericano. Por las bajas, el Muñeco no podrá tener en el campo de juego a Franco Armani, Tomás Pochettino y Javier Pinola, los que fueron positivos de coronavirus hace pocas horas.

Por la otra parte, Colo Colo, que llega como el inmediato perseguidor de River con siete puntos en su espalda, viene de golear 4-0 a Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional de Chile. Entendiendo que deben llegar a los octavos de final para continuar esperanzados, se plantarán ante uno de los mejores del continente. Para eso, tendrán que ganar en Núñez, queriendo definir todo contra Fortaleza en la última jornada.

"Con River en Buenos Aires nos sirve un empate. Para mí, más allá del último partido en el torneo local, en Copa siempre es candidato. En la Libertadores juegan siempre al máximo, a veces los rivales te dejan jugar más. No sé si lo firmo, pero nos sirve de acuerdo con el resultado de Perú (Alianza Lima-Fortaleza). Vamos a ir a ganar, como siempre, pero al jugar con River en Buenos Aires es muy bueno el punto", dijo Quinteros, DT de Colo Colo, hablando con Platea Baja, por radio Del Plata.

Luego, dictó: "Va a ser igual o más difícil que el de Santiago, que fue táctico, cerrado, sin diferencias futbolísticas. Se definió por detalles, un error nuestro del arquero que no controla un centro. Y el del árbitro que no ve una falta. Si a River lo dejás jugar, recibir a los interiores y lo dejás pasar la mitad de la cancha, no vas a ganar. Pero si estás ordenado, disciplinado y le provocás el error del rival, sufre, porque cuando ellos pierden la pelota quedan espacios que se pueden aprovechar porque ponen mucha gente delante de la línea del balón".

Posibles formaciones

River: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana o Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Bruno Zuculini; Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; César Fuentes y Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. DT: Gustavo Quinteros.

Datos de River vs. Colo Colo

Hora: 21:00.

TV: Fox Sports.

Estadio: Mas Monumental.

Árbitro: Andrés Matonte.