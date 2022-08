Copa Libertadores: hora, TV y formaciones de Vélez vs. Talleres

Este miércoles 3 de agosto, en el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba chocarán entre sí. Ambos elencos argentinos se verán las caras por lo que será el espectáculo de ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2022, asegurando a un elenco de la Liga Profesional en la Semifinal. A continuación, infórmate la hora y los canales de televisión que dejarán lo que ocurra en el verde césped.

No está demás recordar que Vélez viene de dejar en el camino a River Plate en octavos de final, con un resultado global de 1 a 0. En la ida, el Fortín ganó 1 a 0 con el tanto de Lucas Yanson. En la vuelta, no se sacaron diferencias y hubo algunas polémicas. De todas maneras, antes de medirse con los de Marcelo Gallardo en dos oportunidades, desde Liniers terminaron como segundos del Grupo C, con 8 unidades.

Por otra parte, Talleres de Córdoba tuvo el agrado de eliminar también a otro argentino, siendo Colón de Santa Fe su víctima. El global en dicha serie fue de 3 a 1, con un empate a 1 en la ida y terminando con el triunfo 2 a 0 en la vuelta. Los tantos los aportaron Federico Girotti y Ángelo Martino. El Matador acabó en el segundo puesto en la fase de grupos, con 11 puntos a su favor, y pasó a la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Vélez: Lucas Hoyos, Matías De los Santos, Diego Godin, Leandro Jara, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Maximo Perrone, Santiago Cáseres, Lucas Janson; Walter Bou y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Talleres: Guido Herrera; Lucas Suárez, Matías Catalán, Enzo Díaz, Gastón Benavídez; Rodrigo Villagra, Christian Oliva, Matías Godoy, Diego Valoyes; Rodrigo Garro y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha​.

Horario de Vélez vs. Talleres

Argentina: 21.30 horas.

Brasil: 21.30 horas.

Uruguay: 21.30 horas.

Chile: 20.30 horas.

Bolivia: 20.30 horas.

Paraguay: 20.30 horas.

Venezuela: 20.30 horas.

Colombia: 19.30 horas.

Ecuador: 19.30 horas.

Perú: 19.30 horas.

Transmisión

Cabe resaltar que el compromiso entre Vélez Sarsfield Talleres de Córdoba será transmitido en vivo y en directo para todos en Sudamérica por Star +. Por su parte, también se podrá observar en Argentina por Fox Sports y Facebook Watch de Conmebol. Mientras tanto, en Chile y Brasil, las imágenes de lo que ocurra en el campo de juego se llevarán a cabo por ESPN 4, como así en el resto del continente por ESPN 2.