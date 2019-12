Córdoba: el gobernador Schiaretti anunció la conformación de su próximo gabinete

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, informó esta noche la conformación del gabinete que lo acompañará en su próximo mandato, que será el tercero que afronta como mandatario y el segundo de manera consecutiva.



A través de su cuenta de Twitter, Schiaretti confirmó la designación de los funcionarios, y dijo: "Tengo el agrado de dar a conocer el #NuevoGabinete de mi próximo gobierno. Son hombres y mujeres con experiencia, profesionalismo y un gran compromiso con el presente y el futuro de nuestra querida provincia".



El Ministerio de Gobierno estará a cargo del saliente intendente de Alta Gracia, Facundo Torres; y Eduardo Acastello, ex intendente de Villa María vinculado al kirchnerismo, será el ministro de Industria y Comercio.



Sergio Busso estará adelante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Pablo De Chiara, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Walter Grahovac seguirá siendo el ministro Educación.



En el Ministerio de Desarrollo Social estará al frente Juan Carlos Massei; Claudia Martínez en el Ministerio De la Mujer, y como ministro de Finanzas continuará Osvaldo Giordano.



La Agencia Córdoba Cultura estará a cargo de Nora Bedano y en la Agencia Córdoba Deportes será el presidente el ex basquetbolista Héctor 'Pichi' Campana.



En la Agencia Córdoba Joven se encontrará Matías Anconetani y en la Agencia Córdoba Turismo, el ex intendente de Villa Carlos Paz Esteban Avilés.



El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estará a cargo de Julián López y el Ministerio de Obras Públicas, de Ricardo Sosa.



En el Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar estará Laura Jure y en el Ministerio de Salud, Diego Cardozo.



Alfonso Mosquera estará al frente del Ministerio de Seguridad.



En el Ministerio de Servicios Públicos estará Fabián López; en el Ministerio de Trabajo, Omar Sereno; y en la Fiscalía de Estado, Jorge Córdoba.