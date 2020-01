Cornejo consideró que "por ahora" no está claro el plan económico del gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular del Comité Nacional de la UCR, el diputado nacional mendocino Alfredo Cornejo, afirmó que "por ahora" no está claro cuál es el "plan económico" del gobierno y tampoco se identifican "cuáles serán los motores del crecimiento" sobre los que aspira a apoyarse la gestión de Alberto Fernández.



"No se observa que, detrás de la ley de emergencia, la suba de impuestos y el congelamiento de las jubilaciones, el gobierno tenga un plan económico", advirtió el ex gobernador de Mendoza en una entrevista que hoy publica el diario La Nación.



Además, consideró que en algunos meses se correrá "el velo del relato" del gobierno nacional y dio por seguro que la administración del Frente de Todos no logrará cumplir con las metas impositivas y previsionales.



"Lo que no es bueno es que estas medidas se instrumenten con herramientas que cargan el esfuerzo sobre los sectores medios y, además, se lo haga con un relato que dice que se les sacan recursos a los ricos para dárselos a los pobres. Eso no es cierto. Les están sacando recursos a los que trabajan, a los que producen, a los sectores medios", consideró Cornejo.



En este sentido, afirmó que "en marzo, abril o mayo se va a correr el velo del relato", en referencia a las fechas en que los cambios impositivos y jubilatorios se harán efectivos.



"Por ahora no se identifica cuáles serán los motores del crecimiento, es decir, aquellos sectores que generarán los dólares necesarios para cumplir los compromisos de endeudamiento y para generar crecimiento genuino", opinó Cornejo.



No obstante, elogió algunas medidas oficiales, como la pretensión de "mantener el equilibrio fiscal", y definió "saludable" que el gobierno "no quiera llevar al país al default" y que busque "desindexar la economía poniendo todo el poder político para ello".



Para Cornejo, "es un dato objetivo que los argentinos nos hemos empobrecido desde 2010 hasta la fecha" y por eso "atribuírselo solo al gobierno anterior no solo es injusto, sino que tampoco es real".



"Me preocupa que todo el paquete impositivo fortalece las arcas del Estado nacional y que, detrás de ello, haya un plan para sojuzgar a las provincias con látigo y billetera, no hay un verdadero federalismo", siguió el radical.



Otra de sus críticas apuntó a la política exterior. "Los dos países con los que nuestro país más intercambia son Brasil y Estados Unidos; sin embargo, lejos vamos a estar de una relación armónica con ellos si nuestros principales aliados son Evo Morales y Nicolás Maduro en Venezuela", expresó.