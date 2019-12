Cornejo sigue como jefe de la UCR, y desafía a Macri por el liderazgo de Juntos por el Cambio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional Alfredo Cornejo arrancó hoy un nuevo periodo al frente del Comité Nacional de la UCR, y en un claro mensaje a sus socios del PRO, aunque especialmente al ex presidente Mauricio Macri, prometió ubicar al radicalismo como "fuerza líder" de la ahora alianza opositora Juntos por el Cambio, e incluso expresó su deseo de que, en 2021, esa coalición lleve a un radical como candidato a presidente de la Nación.



Cornejo fue ratificado por unanimidad en el plenario de delegados reunido esta tarde en la histórica sede partidaria de la calle Alsina; estará acompañado en los próximos dos años por una mesa directiva integrada por Gerardo Morales, Alejandra Lorden, Angel Rozas, Soledad Carrizo, y Enrique "Coty" Nosiglia, entre otros.



La fumata blanca de los radicales llegó una vez alcanzado un acuerdo entre las diferentes líneas internas, que en rigor demandó varios días de intensas negociaciones; que se extenderían, en las inmediaciones del comité, hasta minutos antes del inicio del cónclave.



Desde las PASO de agosto, el radicalismo quedó partido en dos sectores; uno, encarna en Cornejo (el ex gobernador de Mendoza es un crítico de la gestión Macri), y el otro se referencia en el diputado cordobés Mario Negri, (de buena sintonía con el macrismo), quien logró retener la titularidad del bloque de la UCR y del interbloque de Juntos por el Cambio.



Si bien Cornejo había intentado quedarse con la jefatura del bloque radical, la decisión de otro referente clave en la UCR, Gerardo Morales, de respaldar la reelección de Negri, obligó a una negociación entre los dos dirigentes, en la que se acordó la distribución de los cargos en el partido radical y en la conducción de los bloques parlamentarios.



Con el acuerdo sellado, Cornejo y el resto de los referentes de la UCR, los gobernadores de Jujuy, Corrientes y Mendoza, Gerardo Morales, Gustavo Valdes y Rodolfo Suárez (los tres fueron recibidos esta mañana por Alberto Fernández), "Coty" Nosiglia, Julio Cobos y Martín Lousteau, comenzaron a ingresar al Comité Nacional.



Según se resolvió, la vicepresidencia primera será para Alejandra Lorden, la segunda para Angel Rozas y la tercera para Soledad Carrizo.



En tanto, Gerardo Morales, fue elegido secretario general del partido y Nosiglia se ubicó en otra de las secretarías estratégicas de la mesa.



Con dos horas de retraso, el inicio del plenario se vio empañado por una pelea entre militantes de distintas facciones, que terminó con un grupo disidente (crítico de la alianza entre la UCR y el PRO), imposibilitado de ingresar al salón donde se eligió la nueva conducción partidaria.



Tras ser ungido para el período 2019-2021, Cornejo envió un claro mensaje al PRO, y si bien ratificó la pertenencia de la UCR a Juntos por el Cambio, advirtió que trabajará para que de ahora en adelante la alianza opositora, que también integra la Coalición Cívica de Elisa Carrió, sea liderada por la UCR.



"El radicalismo es el partido mejor vertebrado para liderar esta coalición en el futuro", dijo, al tiempo que convocó a los radicales a trabajar para tener "un candidato o candidata radical a la presidencia de la República", en 2021; saliendo claramente al cruce de aquellos que reivindican para Mauricio Macri, la condición de "único líder" de la coalición opositora.



En su discurso, el mendocino reconoció que para la UCR "han sido años muy difíciles en el acompañamiento al Gobierno", y en tono autocrítico, admitió que "no ha sido bueno nuestro papel en estos cuatro años".



Con todo, convocó a los radicales a "no romper" la alianza opositora, para evitar la "zozobra que eso generaría en el 41 por ciento que nos votó".



Cornejo concluyó que Juntos por el Cambio deja una país con una "situación económica y social complicada", pero enseguida adjudicó esa realidad a la "pesada herencia", de la administración kirchnerista.



Sobre el final Cornejo prometió que la UCR hará una oposición "responsable" pero que pondrá "frenos" al gobierno de Alberto Fernández "si se aplican reformas que se contraponen con los valores republicanos, como la reforma en la justicia".