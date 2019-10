Corpacci: "El peronismo tiene propuestas y ha demostrado que puede gobernar Catamarca"

La gobernadora de Catamarca y candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Lucía Corpacci, afirmó hoy "el peronismo tiene propuestas y ha demostrado que puede gobernar la provincia".



Asimismo, se mostró expectante sobre las elecciones a gobernador del próximo domingo -junto con la presidencial-, aunque en las PASO el Frente Todos obtuvo 53,1% de los votos, contra 23,6% de Juntos por el Cambio en la categoría gobernador.



"Estoy convencida de que los votos se cuentan cuando cierra el comicio y los ganadores y perdedores se definen ese día y en ese momento", afirmo la gobernadora.



"Desde el peronismo tenemos muchas propuestas y hemos demostrado que podemos gobernar la provincia, siendo respetuosos de la instituciones", aseveró Corpacci en diálogo con la prensa.



En relación a la campaña, indicó que "fue de gestión, en la que estuvimos cerca del vecino llevándole obras y escuchando sus necesidades y en la cual recorrimos toda la provincia".



En cuanto a Juntos por el Cambio, dijo que "no tiene propuestas, ni tiene que defender del gobierno nacional. Cuando la gente no tiene qué defender, no tiene qué mostrar, no tiene qué proponer y lo único que puede hacer es descalificar al otro y eso me da mucha tristeza", aseguró.