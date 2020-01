Correntinos marchan contra la construcción de un shopping en una playa de la costanera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Organizaciones sociales de Corrientes, que conforman el Colectivo en Defensa de la Costanera, marcharon hoy en rechazo de las construcciones en la playa, entre ellas un shopping, bajo el lema "la playa no se vende".



Los manifestantes se expresaron en "defensa del espacio público" y remarcaron su "repudio a los avances privatizadores" en la costa, a la vera del río Paraná, en la ciudad de Corrientes.



Denunciaron además que tales obras son promovidas por el intendente de la ciudad Capital, Eduardo Tassano y el gobernador, Gustavo Valdés.



La arquitecta Marisol Maciel, docente universitaria, delegada de la Comision Nacional de Defensa de Museos y Monumentos Hostóricos del Patrimonio Argentino e integrante del Colectivo en Defensa de la Costanera, cuestionó las "intervenciones en lugares históricos", las "concesiones directas" y el "avance de obras privadas en espacios públicos de la costanera".



"Se adueñan de la playa sin consultar el Código de Planeamiento Urbano", dijo la arquitecta a Télam y cuestionó que "tampoco hay participación de las áreas básicas de Patrimonio".



Agregó que se trata de "concesiones directas, de las que nos enteramos cuando están construyendo una platea en la playa", en referencia a la obra Islas Malvinas II, realizada en tiempo récord y que motivó el repudio en redes sociales y una manifestación social en el lugar.



"No existe ni en Brasil ni en Argentina, un shopping en la playa" , criticó Jorge Alberto Goitia, propietario de gran cantidad de casinos en Corrientes.



Al respecto, Maciel afirmó que "esto ni siquiera es una concesión, es una entrega a perpetuidad de los espacios públicos. Hay una impunidad exacerbada".



Destacó además que "la Justicia hace lugar al recurso de amparo presentado por la asamblea de ciudadanos".



En similar sentido se expresó el titular de la Red Vecinal Norte, Roberto Polimeni, quien dijo a Tèlam que la ONG plantea como prioridad "la defensa del espacio público".



"Nuestro objetivo es resistir a algo que está mal hecho y proponer una idea superadora de desarrollo y ampliación del espacio público", señaló.



Mencionó que los motiva el slogan "la playa no se vende" y lamentó que "muchos hechos ilegales de van legitimando sobre hechos consumados".



En contra de la construcción de un shopping en la playa y de otras obras concesionadas, también se manifestaron la arquitecta Inés Presman, ex ministra de Turismo de la gobernación de Ricardo Colombi y el actual presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero.



El proyecto fue aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante y ahora el Colectivo de Defensa de la Costanera presentó un recurso amparo para impedir la construcción de un shopping en la playa Arazaty II, entre otras obras.