Corrientes: el intendente de Paso de la Patria resiste un juicio y se atrincheró en su despacho

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de la localidad correntina de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, se atrincheró este martes en su despacho de la municipalidad, luego de que el Concejo Deliberante lo suspendiera para la apertura de un proceso de juicio político, informaron fuentes oficiales de esa villa turística.



"Estoy durmiendo en mi oficina y si me tengo que quedar un mes, me quedaré acá", dijo hoy Osnaghi a Télam, al informar que está "trabajando" junto a su gabinete ya que "la suspensión es ilegal".



El lunes último el Concejo Deliberante de Paso de la Patria suspendió al jefe comunal por un mes, para dar inicio a un proceso de juicio político en relación a dos casos de presuntas anomalías financieras, aunque el propio Osnaghi desconoció la medida y decidió encerrarse en su oficina.



"La suspensión es ilegal, porque dos concejales de los siete con los que cuenta el cuerpo presentaron denuncias y el reglamento indica que luego ellos mismos no pueden votar por la aprobación de una sanción y sin embargo, así lo hicieron", sostuvo el intendente en diálogo con Telam.



Asimismo, recordó que hace un año también fue suspendido por el Concejo Deliberante, mediante una votación similar, que finalmente fue revocada por el Superior Tribunal de Justicia, que lo repuso en el cargo.



El conflicto institucional enfrenta además al jefe comunal con su propia viceintendenta, Alba Vasque, quien afirmó que es ella quien debe asumir al frente de la comuna, pero hoy se encontró con un bloqueo a la oficina de la Intendencia.



"El intendente está atrincherado con guardias de seguridad privada en la puerta, por lo que vamos a radicar una denuncia por usurpación de cargo", sostuvo la funcionaria en declaraciones a Telam.



El conflicto en Paso de la Patria, situado a 35 kilómetros de la capital correntina, tuvo origen en el supuesto desconocimiento por parte del intendente de una ordenanza que regula el estacionamiento medido en una zona de balnearios.



Y asimismo, en la toma de un anticipo de coparticipación por 1.860.000 pesos, fondo que los concejales reclaman sea rendido mediante informes.