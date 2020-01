Crespo: "Creo mucho en la idea ofensiva de Defensa y Justicia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex delantero Hernán Crespo confía "mucho en la idea ofensiva" de Defensa y Justicia, equipo donde asumirá como entrenador a partir de mañana, luego de la goleada ante Talleres de Córdoba por 4 a 1 en la fecha 17 de la Superliga.



"Creo mucho en la idea ofensiva de juego y Defensa tiene esa idea. Trataremos de mantenerla y mejorarla, a pesar de todos los cambios que hubo", indicó Crespo en rueda de prensa.



"Llegamos a un equipo con urgencias, pero donde siempre aparecen buenos jugadores. El modo va a ser el que siempre pregoné, enfocarnos en el buen juego, en el buen funcionamiento colectivo", indicó el ex River Plate.



Crespo hará su segunda experiencia como entrenador en el fútbol argentino luego de su paso por Banfield (2019) y presenció hoy la goleada en una de las plateas del estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.



"Sólo espero respeto y apoyo de la gente al trabajo de éste cuerpo técnico que viene a dar todo para salir adelante. Las expectativas son grandes y esperamos estar a la altura de éste nuevo desafío en mi carrera", concluyó el ex Milan e Inter de Italia.



Crespo será presentado mañana al mediodía en el predio de Bosques como nuevo entrenador de Defensa y Justicia, en reemplazo del renunciante Mariano Soso.